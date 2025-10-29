Восстановление Николаевщины — почему партнеры вкладывают средства

Начальник Николаевской ОГА Виталий Ким. Фото: t.me/apmg_ua

Международные партнеры вкладывают средства в восстановление Николаевской области. Регион имеет донорское финансирование и иностранные инвестиции из-за "нулевой толерантности к коррупции".

Об этом заявил глава Николаевской ОГА Виталий Ким во время форума "Украинский юг: Устойчивость. Восстановление. Будущее", организованного Ассоциацией прифронтовых городов и громад.

Реклама

Читайте также:

Восстановление Николаевской области

Ким рассказал, что по состоянию на сегодня "прифронтовой юг Украины недоинвестирован". По его словам, на своих деньгах мы не восстановимся быстро, поэтому наладили эффективное сотрудничество с партнерами, в частности, с Данией.

Глава ОВА подчеркнул, что сегодня Дания — страна Евросоюза с нулевой толерантностью к коррупции, а Николаев — главный партнер Европейской антикоррупционной инициативы.

Также известно, что к обсуждению присоединился Руководитель офиса Посольства Дании в Николаеве Якоб Торрильд Хансен.

"Дания первой согласилась взять под опеку один из прифронтовых городов Николаевской области, и для нас это тоже был вызов, потому что мы еще не знали, как это делать. Но на сегодня мы имеем очень тесное взаимодействие с местными властями, и вместе работаем над новыми проектами", — отметил он.

Помощь Дании для Николаевской области

В Ассоциации прифронтовых городов и громад отметили, что Дания оказывает масштабную поддержку Николаевской области в восстановлении после военных действий. Сейчас общий объем датской помощи составляет около 176 миллионов евро.

Николаевская область и Дания также переходят от режима чрезвычайного финансирования на уровень трехлетних программ, что дает возможность планировать на долгосрочную перспективу. В частности, в рамках Датской Программы переходного периода в Украине (UTP) на 2025-2028 годы Дания еще больше усиливает поддержку региона. Общий бюджет UTP составляет 2,8 млрд датских крон на три года, из которых до 60% (1,68 млрд датских крон или примерно 224 млн евро) выделяется непосредственно для Николаева и области.

Поддержка охватывает:

восстановление критической инфраструктуры, включая системы водоснабжения, теплоснабжения и электроснабжения;

восстановление социальной инфраструктуры — жилых домов, образовательных и медицинских учреждений, обустройство укрытий и безопасных пространств;

развитие системы предоставления административных услуг, создание офисов восстановления и развития в громадах области, обучение представителей местного самоуправления.

Напомним, ранее Виталий Ким заявил, что прифронтовые области должны стать точкой роста экономики. Он отметил, что они не должны быть зонами восстановления.

Также известно, что в Украине создадут Программу восстановления прифронтовых территорий. Усилия направили на новый вектор развития южных областей.