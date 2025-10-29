Відновлення Миколаївщини — чому партнери вкладають кошти

Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Фото: t.me/apmg_ua

Міжнародні партнери вкладають кошти у відновлення Миколаївської області. Регіон має донорське фінансування та іноземні інвестиції через "нульову толерантність до корупції".

Про це заявив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім під час форуму "Український південь: Стійкість. Відновлення. Майбутнє", організований Асоціацією прифронтових міст та громад.

Відновлення Миколаївської області

Кім розповів, що станом на сьогодні "прифронтовий південь України недоінвестований". За його словами, на своїх грошах ми не відновимося швидко, саме тому налагодили ефективну співпрацю з партнерами, зокрема, з Данією.

Очільник ОВА наголосив, що сьогодні Данія — країна Євросоюзу з нульовою толерантністю до корупції, а Миколаїв — головний партнер Європейської антикорупційної ініціативи.

Також відомо, що до обговорення долучився Керівник офісу Посольства Данії в Миколаєві Якоб Торрільд Хансен.

"Данія першою погодилася взяти під опіку одне з прифронтових міст Миколаївської області, і для нас це теж був виклик, бо ми ще не знали, як це робити. Але на сьогодні ми маємо дуже тісну взаємодію місцевою владою, і разом працюємо над новими проєктами", — зазначив він.

Допомага Данії для Миколаївської області

В Асоціації прифронтових міст та громад зазначили, що Данія надає масштабну підтримку Миколаївській області у відновленні після воєнних дій. Наразі загальний обсяг данської допомоги становить близько 176 мільйонів євро.

Миколаївська область та Данія також переходять від режиму надзвичайного фінансування на рівень трирічних програм, що дає можливість планувати на довгострокову перспективу. Зокрема, у межах Данської Програми перехідного періоду в Україні (UTP) на 2025-2028 роки Данія ще більше посилює підтримку регіону. Загальний бюджет UTP становить 2,8 млрд данських крон на три роки, з яких до 60% (1,68 млрд данських крон або приблизно 224 млн євро) виділяється безпосередньо для Миколаєва та області.

Підтримка охоплює:

відновлення критичної інфраструктури, включаючи системи водопостачання, теплопостачання та електрозабезпечення;

відбудова соціальної інфраструктури — житлових будинків, освітніх та медичних закладів, облаштування укриттів та безпечних просторів;

розвиток системи надання адміністративних послуг, створення офісів відновлення та розвитку у громадах області, навчання представників місцевого самоврядування.

Нагадаємо, раніше Віталій Кім заявив, що прифронтові області мають стати точкою зростання економіки. Він наголосив, що вони не мають бути зонами відновлення.

Також відомо, що в Україні створять Програму відновлення прифронтових територій. Зусилля спрямували на новий вектор розвитку південних областей.