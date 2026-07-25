Виталий Ким ответил на критику назначения в Минветеранов

Виталий Ким. Фото: Новини.LIVE

Министр по делам ветеранов Украины Виталий Ким ответил на критику в связи с новой должностью после увольнения из Николаевской областной военной администрации. Накануне на митингах в разных городах среди протестующих были люди, которые выступали против того, что Ким не является ветераном и не имеет опыта в этой сфере.

Об этом Виталий Ким заявил в обращении в субботу, 25 июля.

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Ким ответил на критику

"Я вижу и слышу, что происходит на самом деле. Понимаю, что даже отчасти вы правы. Но с 2022 года я живу войной. Многое в моей жизни изменилось кардинально. Это не пустые слова. Хотя я и занимаю гражданскую должность", — отметил Ким.

По его словам, он решил, что в Минветеранов будет полезен, поэтому отказывался от предложений более престижных и спокойных. Ким понял, что сможет справиться на новой должности.

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Он рассказал, что за неделю получил десятки предложений, предложений по изменениям в государственных программах и по различным вопросам.

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"Продолжу это делать, общаться как с ветеранским сообществом, так и с военными. Понимаю, что нужно системно что-то сделать и изменить, чтобы была польза", — отметил Ким.

Министр заявил, что за свою работу ему не будет стыдно. Кроме того, это укрепит именно ветеранское направление.

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Ким просит о поддержке, поскольку для него это также было сложным решением.

"Поэтому я ставлю себе цель — реализовать это в течение года. Чтобы показать действительно тот результат, который нужен нашим ветеранам. Более того, я верю, что после военного времени у нас будет действительно крутое ветеранское сообщество, по типу американского, но это уже совсем другой разговор", — рассказал он.

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Ким сообщил, что вскоре представит свои планы.

Как писали Новини.LIVE, Ким обратился к гражданам после завершения работы на посту главы Николаевской ОВА. Он выразил благодарность жителям Николаевской области за доверие, поддержку и совместно пройденный путь.

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А 16 июля Верховная Рада избрала новый Кабмин, который возглавил Сергей Корецкий. В частности, Виталия Кима назначили на должность министра по делам ветеранов Украины.