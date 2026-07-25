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Головна Новини дня Кім відповів на критику через його нову посаду у Мінветеранів

Кім відповів на критику через його нову посаду у Мінветеранів

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2026 13:45
Віталій Кім відповів на критику призначення в Мінветеранів
Віталій Кім. Фото: Новини.LIVE

Міністр у справах ветеранів України Віталій Кім відповів на критику стосовно нової посади після звільнення з Миколаївської обласної військової адміністрації. Напередодні на мітингах у різних містах серед протестувальників були люди, які проти того, що Кім не ветеран і немає досвіду в цій сфері.

Про це Віталій Кім сказав у зверненні у суботу, 25 липня.

Кім відповів на критику

"Бачу, чую, що відбувається насправді. Розумію, навіть частково ви праві. Але з 2022 року я живу війною. Багато чого змінилося в моєму житті кардинально. Це не пусті слова. Хоч і на цивільній посаді", — зазначив Кім.

За його словами, він вирішив, що у Мінветеранів буде корисним, тому відмовлявся від пропозицій більш престижних та спокійних. Кім зрозумів, що зможе бути на новій посаді.

Він розповів, що за тиждень отримав десятки пропозицій, змін до державних програм, проблематику.

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"Продовжу це робити, спілкуватися і з ветеранською спільнотою, і з військовими. Розумію, що системно треба зробити та змінити, щоб була користь", — зазначив Кім.

Міністр заявив, що за його роботу не буде соромно. Крім того, це підсилить саме ветеранський напрямок.

Кім просить підтримки, оскільки для нього це також було складне рішення.

"Тому для себе я ставлю рік, щоб це реалізувати. Для того, щоб показати дійсно результат, який потрібен нашим ветеранам. Мало того, я вірю, що після воєнного часу у нас буде саме крута ветеранська спільнота, по типу американської, але це вже зовсім інша розмова", — розповів він.

Кім повідомив, що скоро буде презентувати свої плани. 

Як писали Новини.LIVE, Кім звернувся до громадян після завершення роботи на посаді керівника Миколаївської ОВА. Він висловив вдячність жителям Миколаївщини за довіру, підтримку та спільно пройдений шлях.

А 16 липня Верховна Рада обрала новий Кабмін, який очолив Сергій Корецький. Зокрема, Віталія Кіма призначили на посаду міністра у справах ветеранів України.

Україна Віталій Кім Мінветеранів
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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