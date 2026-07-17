Віталій Кім попрощався з Миколаївською ОВА та зробив заяву після призначення міністром

Віталій Кім. Фото: Новини.LIVE

Віталій Кім, які очолив Міністерство у справах ветеранів, звернувся до людей після звільнення з Миколаївської обласної військової адміністрації. Він подякував усім жителям Миколаївщини за довіру за все, що вдалося зробити, і за те, що не вдалося.

Про це Віталій Кім повідомив у пʼятницю, 17 липня, передає Новини.LIVE.

Звернення Кіма після звільнення з Миколаївської ОВА

Кім наголосив, що його каденція добігла кінця. Вона тривала понад пʼять років.

"Я щиро вдячний усім миколаївцям, усім жителям Миколаївщини за довіру. За все, що вдалося зробити, і за те, що не вдалося. Миколаївщину не залишаю. Буду підсилювати вже на іншому рівні", — заявив він.

За словами Кіма, обовʼязки начальника Миколаївської ОВА буде виконувати його перший заступник Георгій Решетілов. Він назвав його дуже досвідченою людиною, яка від самого початку працювала пліч-о-пліч з ним. Кім каже, що Решетілов виконав величезний обсяг роботи й отримає всю необхідну підтримку та повноваження.

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Водночас ексначальник ОВА пообіцяв й надалі працювати над тим, аби Миколаївщина отримувала фінансування з держбюджету. За його словами, усі проєкти продовжуватимуться, а підтримка буде більшою.

Кім наголосив, що переходить на дуже відповідальну посаду, оскільки розуміє, наскільки це важливо українців.

"Про майбутню роботу поки що говорити не буду, але маю серйозний план, який ще допрацьовую. Ще раз дякую всім миколаївцям, усім, із ким ми працювали. З ким усе вдалося і з ким не все вдалося. Усе буде добре. У душі й у серці я назавжди залишаюся миколаївцем. Я цим пишаюся. Нашу культуру, наш характер і наші цінності я нестиму далі", — додав він.

Як писали Новини.LIVE, 16 липня Верховна Рада обрала новий склад Кабміну. Зокрема, Віталія Кіма призначили на посаду Міністра у справах ветеранів України.

Раніше Кім наголосив, що у Миколаївській області молодь дедалі активніше бере участь у політичному житті та державному управлінні. Наразі в регіоні сформовано склад молодіжних конгресменів, до якого увійшли представники всіх 52 територіальних громад.