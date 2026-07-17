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Главная Новости дня Ким обратился к людям после увольнения из Николаевской ОВА

Ким обратился к людям после увольнения из Николаевской ОВА

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2026 21:28
Виталий Ким попрощался с Николаевской ОВА и сделал заявление после назначения министром
Виталий Ким. Фото: Новини.LIVE

Виталий Ким, возглавивший Министерство по делам ветеранов, обратился к жителям после увольнения с Николаевской областной военной администрации. Он поблагодарил всех жителей Николаевской области за доверие, за все, что удалось сделать, и за то, что не удалось.

Об этом Виталий Ким сообщил в пятницу, 17 июля, передает Новини.LIVE.

Обращение Кима после увольнения из Николаевской ОВА

Ким подчеркнул, что его срок полномочий подошел к концу. Он длился более пяти лет.

"Я искренне благодарен всем николаевцам, всем жителям Николаевской области за доверие. За все, что удалось сделать, и за то, что не удалось. Николаевскую область я не покидаю. Буду оказывать поддержку уже на другом уровне", — заявил он.

По словам Кима, обязанности главы Николаевской ОВА будет исполнять его первый заместитель Георгий Решетилов. Он назвал его очень опытным человеком, который с самого начала работал бок о бок с ним. Ким говорит, что Решетилов проделал огромный объем работы и получит всю необходимую поддержку и полномочия.

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В то же время экс-глава ОВА пообещал и в дальнейшем работать над тем, чтобы Николаевская область получала финансирование из госбюджета. По его словам, все проекты будут продолжены, а поддержка станет более значительной.

Ким подчеркнул, что переходит на очень ответственную должность, поскольку понимает, насколько это важно для украинцев.

"О будущей работе пока говорить не буду, но у меня есть серьезный план, который я еще дорабатываю. Еще раз благодарю всех николаевцев, всех, с кем мы работали. С кем все получилось, а с кем — не совсем. Все будет хорошо. В душе и в сердце я навсегда остаюсь николаевцем. Я этим горжусь. Нашу культуру, наш характер и наши ценности я буду нести дальше", — добавил он.

Как писали Новини.LIVE, 16 июля Верховная Рада избрала новый состав Кабмина. В частности, Виталия Кима назначили на должность министра по делам ветеранов Украины.

Ранее Ким подчеркнул, что в Николаевской области молодежь все активнее участвует в политической жизни и государственном управлении. В настоящее время в регионе сформирован состав молодежных конгрессменов, в который вошли представители всех 52 территориальных громад.

Николаевская область Виталий Ким Минветеранов
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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