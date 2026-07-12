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Ким: молодежь Николаевщины активно вовлекается в политику

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2026 19:06
Молодежь Николаевщины активно вовлекается в политику и государственное управление
Виталий Ким. Фото: t.me/mykolaivskaODA

В Николаевской области молодежь все активнее участвует в политических процессах и управлении государством. В настоящее время в регионе сформирован состав молодежных конгрессменов, в который вошли представители всех 52 территориальных громад области.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким в эфире День.LIVE.

Как молодежь Николаевщины участвует в политической жизни

Ким рассказал, что это направление развития молодежной политики в области началось еще два года назад с запуска Молодежного совета. Власти вложили в его деятельность время и ресурсы, чтобы создать условия для активного участия молодых людей в общественной жизни.

"Мы мотивировали молодежь интересоваться политикой, общаться с властями, учиться реализовывать свои проекты. Это будущие политики и государственные служащие, я считаю, очень высокого уровня. Они уже понимают, что такое голосование, что такое секретари, имеют собственные проекты", — отметил Ким.

Глава ОВА подчеркнул, что главная цель инициативы — предоставить молодежи реальные инструменты влияния на развитие громад и государства. По его словам, это помогает молодым людям не только быть активными в социальных сетях, но и принимать непосредственное участие в процессах принятия решений и реализации собственных инициатив.

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Как писали Новини.LIVE, Ким на примере Николаевской области рассказал о цифровизации госуслуг. По его словам, за 5 лет Украина достигла того, на что у других стран ушли десятилетия. В частности, он рассказал об ассистенте на основе ИИ.

Также глава ОВА сообщил, что в Николаевской области не хватает около 20% медиков. Для решения проблемы кадрового дефицита правительство расширило программу обеспечения медиков служебным жильем.

Виталий Ким молодежь эфир Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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