Ким и Коллинз договорились усилить сотрудничество в сфере поддержки ветеранов

Даг Коллинз и Виталий Ким. Фото: Виталий Ким/Facebook

Министр по делам ветеранов Украины Виталий Ким провел встречу с министром по делам ветеранов США Дагом Коллинзом. Стороны договорились продолжить обмен опытом и углубить сотрудничество в сфере реабилитации, ветеранской медицины и психологической поддержки.

Об этом Виталий Ким сообщил в своем посте в Facebook, передает Новини.LIVE.

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Украина и США обсудили поддержку ветеранов

Виталий Ким сообщил в своих социальных сетях, что состоялась первая за долгое время двусторонняя встреча руководителей ветеранских ведомств Украины и США. Особое внимание в ходе переговоров политики уделили американской системе ветеранской медицины. В США проживает около 18 миллионов ветеранов, а соответствующая система здравоохранения объединяет 170 медицинских центров и более тысячи амбулаторных учреждений.

Она охватывает более 9 миллионов ветеранов и обладает специализированной экспертизой в сфере протезирования, лечения ампутаций, политравм и черепно-мозговых травм.

"Для Украины этот опыт важен. Мы строим собственную систему в условиях полномасштабной войны и должны гораздо быстрее находить решения, на которые у других стран уходили десятилетия", — написал украинский политик.

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В то же время украинская сторона готова делиться с американскими партнерами собственными наработками в сфере ветеранской политики.

Виталий Ким сообщил, что Украина уже внедряет решения по реабилитации ветеранов после сложных боевых травм, возвращению к гражданской жизни, поддержке семей военнослужащих и ветеранов и их адаптации.

Стороны также обсудили психологическую реабилитацию, работу с посттравматическими состояниями и долгосрочное сопровождение ветеранов. Украинский политик подчеркнул, что последствия войны и длительного стресса затрагивают не только военных и ветеранов, но и их семьи, а также гражданское население.

"Договорились продолжить обмен опытом между нашими ведомствами. Следующий шаг — работа на уровне команд и профильных специалистов, чтобы более подробно изучать практику обеих стран и определять направления дальнейшего сотрудничества. Благодарю Дага Коллинза за открытость к сотрудничеству. Продолжаем работу", — добавил Ким.

Новини.LIVE писали, что недавно министр по делам ветеранов Украины Виталий Ким сообщил — Канада выделит 40,1 млн канадских долларов на поддержку украинских ветеранов и их семей. Это станет первым взносом страны в новый международный мультидонорский фонд.

Новини.LIVE сообщали, что в Министерстве по делам ветеранов также сообщили о планах обновить систему ветеранской политики в Украине. Речь идет о медицинской помощи, реабилитации и протезировании; реформе системы специалистов по сопровождению ветеранов и ветеранок; развитии ветеранских пространств; санаторно-курортном лечении и оздоровлении ветеранов, ветеранок и их семей.