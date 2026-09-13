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Головна Новини дня Кім і Коллінз домовилися розвивати співпрацю у ветеранській сфері

Кім і Коллінз домовилися розвивати співпрацю у ветеранській сфері

Ua ru
13 вересня 2026 21:13
Кім і Коллінз домовилися посилити співпрацю у ветеранській сфері
Даг Коллінз та Віталій Кім. Фото: Віталій Кім/Facebook

Міністр у справах ветеранів України Віталій Кім провів зустріч із міністром у справах ветеранів США Дагом Коллінзом. Сторони домовилися продовжити обмін досвідом та поглибити співпрацю у сфері реабілітації, ветеранської медицини та психологічної підтримки.

Про це Віталій Кім повідомив у своєму дописі Facebook, передає Новини.LIVE.

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Україна та США обговорили підтримку ветеранів

Віталій Кім поділився у своїх соціальних мережах, що відбулась перша за тривалий час двостороння зустріч керівників ветеранських відомств України та США. Окрему увагу під час переговорів політики приділили американській системі ветеранської медицини. У США проживає близько 18 мільйонів ветеранів, а відповідна система охорони здоров’я об’єднує 170 медичних центрів і понад тисячу амбулаторних закладів.

Вона охоплює понад 9 мільйонів ветеранів та має спеціалізовану експертизу у сфері протезування, лікування ампутацій, політравм і черепно-мозкових травм.

"Для України цей досвід важливий. Ми будуємо власну систему під час повномасштабної війни і маємо значно швидше знаходити рішення, на які інші країни мали десятиліття", — написав український політик.

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Україна поділиться власним досвідом

Водночас українська сторона готова ділитися з американськими партнерами власними напрацюваннями у сфері ветеранської політики.

Віталій Кім повідомив, що Україна вже впроваджує рішення щодо відновлення ветеранів після складних бойових травм, повернення до цивільного життя, підтримки родин військовослужбовців і ветеранів та їхньої адаптації.

Сторони також обговорили психологічну реабілітацію, роботу з посттравматичними станами та довгостроковий супровід ветеранів. Український політик наголосив, що наслідки війни та тривалого стресу стосуються не лише військових і ветеранів, а й їхніх родин та цивільного населення.

"Домовилися продовжити обмін досвідом між нашими відомствами. Наступний крок — робота на рівні команд і профільних фахівців, щоб детальніше вивчати практики обох країн та визначати напрями подальшої співпраці. Дякую Дагу Коллінзу за відкритість до співпраці. Працюємо далі", — додав Кім.

Новини.LIVE писали, що нещодавно міністр у справах ветеранів України Віталій Кім повідомляв — Канада виділить 40,1 млн канадських доларів на підтримку українських ветеранів та їхніх сімей. Це стане першим внеском країни до нового міжнародного мультидонорського фонду.

Новини.LIVE інформували, що також у Міністерстві ветеранів повідомили, що в Україні планують оновити систему ветеранської політики. Йдеться про медичну допомогу, реабілітацію та протезування; реформу системи фахівців із супроводу ветеранів і ветеранок; розвиток ветеранських просторів; санаторно-курортне лікування та оздоровлення ветеранів, ветеранок та їхніх родин.

США ветерани Віталій Кім війна в Україні реабілітація Мінветеранів
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

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