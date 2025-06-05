Ким Чен Ын заявил что будет поддерживать Россию в войне против Украины

Встреча российской делегации с Ким Чен Ыном. Фото: KCNA

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время встречи с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу в Пхеньяне подтвердил полную поддержку Москвы в войне против Украины. Стороны обсудили ключевые вопросы, связанные с безопасностью, развитием стратегического партнерства и обменялись позициями по ситуации в Украине.

Об этом сообщило государственное информационное агентство КНДР KCNA.

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По словам северокорейского лидера, Пхеньян и в дальнейшем будет придерживаться положений договора о стратегическом партнерстве, заключенного с Россией в июне 2024 года.

"Ким Чен Ын подтвердил, что правительство Корейской Народно-Демократической Республики и в дальнейшем безоговорочно будет поддерживать позицию России и ее внешнюю политику по всем важнейшим международно-политическим вопросам, включая украинский вопрос, и ответственно придерживаться положений договора между КНДР и Россией. Он выразил ожидания и убеждение, что Россия, как всегда, непременно одержит победу в справедливом и священном деле защиты своего национального суверенитета, территориальной целостности и интересов безопасности", — говорится в сообщении.

Встреча состоялась накануне первой годовщины подписания межгосударственного договора о взаимной обороне, который предусматривает, что в случае нападения на одну из сторон, другая обязуется оказать немедленную военную помощь. Последний раз Шойгу посещал Пхеньян в марте.

Напомним, в разведке Украины сообщили, чем Россия помогает КНДР и что взамен получает от Северной Кореи.

Недавно в КНДР отреагировали на намерения США создать новую систему ПВО.