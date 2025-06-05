Кім Чен Ин заявив що підтримуватиме Росію у війні проти України

Зустріч російської делегації з Кім Чен Ином. Фото: KCNA

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин під час зустрічі з секретарем Ради безпеки Росії Сергієм Шойгу в Пхеньяні підтвердив повну підтримку Москви у війні проти України. Сторони обговорили ключові питання, пов’язані з безпекою, розвитком стратегічного партнерства та обмінялися позиціями щодо ситуації в Україні.

Про це повідомило державне інформаційне агентство КНДР KCNA.

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За словами північнокорейського лідера, Пхеньян і надалі дотримуватиметься положень договору про стратегічне партнерство, укладеного з Росією у червні 2024 року.

"Кім Чен Ин підтвердив, що уряд Корейської Народно-Демократичної Республіки і надалі беззастережно підтримуватиме позицію Росії та її зовнішню політику з усіх найважливіших міжнародно-політичних питань, включаючи українське питання, та відповідально дотримуватиметься положень договору між КНДР та Росією. Він висловив очікування та переконання, що Росія, як завжди, неодмінно здобуде перемогу у справедливій і священній справі захисту свого національного суверенітету, територіальної цілісності та інтересів безпеки", — йдеться у повідомленні.

Зустріч відбулась напередодні першої річниці підписання міждержавного договору про взаємну оборону, який передбачає, що у разі нападу на одну зі сторін, інша зобов'язується надати негайну військову допомогу. Востаннє Шойгу відвідував Пхеньян у березні.

Нагадаємо, у розвідці України повідомили, чим Росія допомагає КНДР та що натомість отримує від Північної Кореї.

Нещодавно в КНДР відреагували на наміри США створити нову систему ППО.