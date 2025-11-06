Видео
Видео

Количество попыток побега за границу резко упало — ГПСУ объяснили

Количество попыток побега за границу резко упало — ГПСУ объяснили

Дата публикации 6 ноября 2025 11:51
обновлено: 11:57
В ГПСУ заявили об уменьшении попыток незаконного пересечения границы
Пограничник патрулирует с собакой на границе. Фото: ГПСУ

В Государственной пограничной службе Украины сообщили о снижении количества попыток незаконного пересечения государственной границы. По словам представителя ведомства Андрея Демченко, больше всего таких случаев зафиксировали в августе, однако уже осенью наблюдается устойчивая тенденция к спаду.

Об этом Андрей Демченко сказал в эфире "Мы-Украина".

Читайте также:

В Украине количество попыток побега за границу пошло на спад

Фактически в этом году именно на август месяц приходился такой пик задержания нарушителей. Это было наибольшее количество за все месяцы этого года, но уже начиная с сентября и октябрь также идет тенденция к спаду. Этому конечно способствуют и погодные условия",  — отметил Демченко.

По его словам, с наступлением холодов желающих незаконно пересечь границу становится значительно меньше.

Напомним, Венгрия ввела новые правила пересечения границы для украинцев — что обязательно надо сделать.

Также в Минсоцполитики недавно сказали, сколько украинцев выехало за границу.

граница Украина побег нарушения ГПСУ
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
