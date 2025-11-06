В ГПСУ заявили об уменьшении попыток незаконного пересечения границы

Количество попыток побега за границу резко упало — ГПСУ объяснили
В Государственной пограничной службе Украины сообщили о снижении количества попыток незаконного пересечения государственной границы. По словам представителя ведомства Андрея Демченко, больше всего таких случаев зафиксировали в августе, однако уже осенью наблюдается устойчивая тенденция к спаду.
Об этом Андрей Демченко сказал в эфире "Мы-Украина".
В Украине количество попыток побега за границу пошло на спад
Фактически в этом году именно на август месяц приходился такой пик задержания нарушителей. Это было наибольшее количество за все месяцы этого года, но уже начиная с сентября и октябрь также идет тенденция к спаду. Этому конечно способствуют и погодные условия", — отметил Демченко.
По его словам, с наступлением холодов желающих незаконно пересечь границу становится значительно меньше.
