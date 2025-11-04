Видео
На границе с Венгрией вводят новые ограничения — причина

На границе с Венгрией вводят новые ограничения — причина

Дата публикации 4 ноября 2025 22:37
обновлено: 22:37
На пункте "Великая Паладь" усилили контроль - какая причина
Паспорт Украины и штамп. Фото: ГПСУ/Facebook

Государственная пограничная служба приняла дополнительные меры безопасности возле Венгрии. Это произошло после инцидента на пункте пропуска "Великая Паладь", когда мобилизованный мужчина на автомобиле прорвался через границу.

Об этом сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире День.LIVE.

На пункте "Великая Паладь" усилили контроль

На пропускном пункте уже установили временные средства для замедления движения транспорта.

Кроме того, пограничники обратились в Службу восстановления инфраструктуры, чтобы обустроить стационарные системы контроля и ограничения скорости.

По словам Демченко, подобные инциденты не являются массовыми, однако время от времени бывают случаи, когда водители пытаются избежать проверки или незаконно перевезти людей или запрещенные предметы.

Напомним, в Украине продолжается выезд за границу среди юношей в возрасте от 18 до 22 лет. Нардеп назвал риски для страны из-за такого решения.

Также читайте, какие проблемы с документами могут испортить все планы на поездку и стать причиной отказа в пересечении границы.

граница Венгрия пограничники заграница ГПСУ
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
