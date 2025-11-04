На пункте "Великая Паладь" усилили контроль - какая причина

Паспорт Украины и штамп. Фото: ГПСУ/Facebook

Государственная пограничная служба приняла дополнительные меры безопасности возле Венгрии. Это произошло после инцидента на пункте пропуска "Великая Паладь", когда мобилизованный мужчина на автомобиле прорвался через границу.

Об этом сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире День.LIVE.

На пункте "Великая Паладь" усилили контроль

На пропускном пункте уже установили временные средства для замедления движения транспорта.

Кроме того, пограничники обратились в Службу восстановления инфраструктуры, чтобы обустроить стационарные системы контроля и ограничения скорости.

По словам Демченко, подобные инциденты не являются массовыми, однако время от времени бывают случаи, когда водители пытаются избежать проверки или незаконно перевезти людей или запрещенные предметы.

