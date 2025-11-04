Відео
На кордоні з Угорщиною запроваджують нові обмеження — причина

На кордоні з Угорщиною запроваджують нові обмеження — причина

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 22:37
Оновлено: 22:37
На пункті "Велика Паладь" посилили контроль - яка причина
Паспорт України і штамп. Фото: ДПСУ/Facebook

Державна прикордонна служба вжила додаткових заходів безпеки біля Угорщини. Це сталося після інциденту на пункті пропуску "Велика Паладь", коли мобілізований чоловік на автомобілі прорвався через кордон.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі День.LIVE.

Читайте також:

На пункті "Велика Паладь" посилили контроль

На пропускному пункті вже встановили тимчасові засоби для сповільнення руху транспорту.

Крім того, прикордонники звернулися до Служби відновлення інфраструктури, щоб облаштувати стаціонарні системи контролю та обмеження швидкості.

За словами Демченка, подібні інциденти не є масовими, однак час від часу трапляються випадки, коли водії намагаються уникнути перевірки або незаконно перевезти людей чи заборонені предмети.

Нагадаємо, в Україні триває виїзд за кордон серед юнаків віком від 18 до 22 років. Нардеп назвав ризики для країни через таке рішення.

Також читайте, які проблеми із документами можуть зіпсувати усі плани на поїздку і стати причиною відмови у перетині кордону. 

кордон Угорщина прикордонники закордон ДПСУ
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
