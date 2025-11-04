На пункті "Велика Паладь" посилили контроль - яка причина

Паспорт України і штамп. Фото: ДПСУ/Facebook

Державна прикордонна служба вжила додаткових заходів безпеки біля Угорщини. Це сталося після інциденту на пункті пропуску "Велика Паладь", коли мобілізований чоловік на автомобілі прорвався через кордон.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі День.LIVE.

На пункті "Велика Паладь" посилили контроль

На пропускному пункті вже встановили тимчасові засоби для сповільнення руху транспорту.

Крім того, прикордонники звернулися до Служби відновлення інфраструктури, щоб облаштувати стаціонарні системи контролю та обмеження швидкості.

За словами Демченка, подібні інциденти не є масовими, однак час від часу трапляються випадки, коли водії намагаються уникнути перевірки або незаконно перевезти людей чи заборонені предмети.

