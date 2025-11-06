У ДПСУ заявили про зменшення спроб незаконного перетину кордону

Прикордонник патрулює із собакою на кордоні. Фото: ДПСУ

У Державній прикордонній службі України повідомили про зниження кількості спроб незаконного перетину державного кордону. За словами речника відомства Андрія Демченка, найбільше таких випадків зафіксували у серпні, однак вже восени спостерігається стійка тенденція до спаду.

Про це Андрій Демченко сказав в ефірі "Ми-Україна".

Фактично в цьому році саме на серпень місяць припадав такий пік затримання порушників. Це була найбільша кількість за всі місяці цього року, але вже починаючи з вересня і жовтень також йде тенденція до спаду. Цьому, звісно, сприяють і погодні умови", — зазначив Демченко.

За його словами, з настанням холодів охочих незаконно перетнути кордон стає значно менше.

Нагадаємо, Угорщина запровадила нові правила перетину кордону для українців — що обов'язково треба зробити.

Також у Мінсоцполітики нещодавно сказали, скільки українців виїхало за кордон.