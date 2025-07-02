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Главная Новости дня Количество пострадавших под Житомиром выросло — среди них дети

Количество пострадавших под Житомиром выросло — среди них дети

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 23:50
Взрыв под Житомиром 2 июля - количество пострадавших увеличилось
Взрыв под Житомиром. Фото: кадр из видео

В среду, 2 июля, недалеко от Житомира, на АЗС, произошел взрыв. В результате инцидента многие люди получили травмы.

Об этом сообщил начальник Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко в Telegram.

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Пост Виталия Бунечко. Фото: скриншот

Что известно о взрыве под Житомиром

По его словам, в результате чрезвычайного происшествия, произошедшего на 126-м километре автодороги М-06 Киев — Чоп (вблизи села Березина Житомирской области), два человека, к сожалению, погибли.

Кроме того, еще 24 получили ранения и доставлены в лечебные учреждения. Среди них 4 ребенка.

Сейчас на месте взрыва до сих пор пылает пожар. Зафиксировано повреждение домов местных жителей, а некоторые здания полностью разрушены.

Напомним, что этот взрыв произошел на территории двух производственных помещений, в результате чего оба предприятия полностью уничтожены.

Кроме того, после аварии в направлении Киева и Житомира восстановили двустороннее движение.

дети взрыв Житомир погибшие пострадавшие
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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