Взрыв под Житомиром 2 июля - количество пострадавших увеличилось

Количество пострадавших под Житомиром выросло — среди них дети
В среду, 2 июля, недалеко от Житомира, на АЗС, произошел взрыв. В результате инцидента многие люди получили травмы.
Об этом сообщил начальник Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко в Telegram.
Что известно о взрыве под Житомиром
По его словам, в результате чрезвычайного происшествия, произошедшего на 126-м километре автодороги М-06 Киев — Чоп (вблизи села Березина Житомирской области), два человека, к сожалению, погибли.
Кроме того, еще 24 получили ранения и доставлены в лечебные учреждения. Среди них 4 ребенка.
Сейчас на месте взрыва до сих пор пылает пожар. Зафиксировано повреждение домов местных жителей, а некоторые здания полностью разрушены.
Напомним, что этот взрыв произошел на территории двух производственных помещений, в результате чего оба предприятия полностью уничтожены.
Кроме того, после аварии в направлении Киева и Житомира восстановили двустороннее движение.
Читайте Новини.LIVE!