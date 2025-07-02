Вибух під Житомиром 2 липня - кількість постраждалих збільшилась

Вибух під Житомиром. Фото: кадр з відео

У середу, 2 липня, неподалік Житомира, на АЗС, стався вибух. Внаслідок інциденту багато людей отримали травми.

Про це повідомив начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко у Telegram.

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Що відомо про вибух під Житомиром

За його словами, внаслідок надзвичайної події, що сталася на 126-му кілометрі автодороги М-06 Київ — Чоп (поблизу села Березина, що у Житомирській області), 2 людей, на жаль, загинули.

Крім того, ще 24 отримали поранення та доставлені до лікувальних закладів. Серед них 4 дитини.

Наразі на місці вибуху досі палає пожежа. Зафіксовано пошкодження будинків місцевих жителів, а деякі будівлі вщент зруйновані.

Нагадаємо, що цей вибух відбувся на території двох виробничих приміщень, внаслідок чого обидва підприємства повністю знищені.

Крім того, после аварії у напрямку Києва та Житомира відновили двосторонній рух.