Сколько человек задержали вблизи границы за все время войны

Количество нарушителей границы уменьшается, —Демченко
Сотрудники ГПСУ ежедневно задерживают нарушителей вблизи границы. Но с июля их количество постепенно уменьшается.
Об этом сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире Ми Україна в четверг, 14 ноября.
Незаконное пересечение границы
По словам Демченко, в общей сложности было разоблачено уже более 660 преступных групп, которые помогали мужчинам в незаконном пересечении границы. В то же время фиксируют уменьшение количества нарушителей.
"Фиксируем уменьшение количества желающих незаконно пересечь границу, начиная с июля и каждого месяца дальше. Фактически, количественные показатели задержаний идут на упадок", — сказал он.
Спикер ГПСУ отметил, что надеется на сознательное отношение людей к риску для жизни и здоровья таких незаконных "путешествий"
Напомним, пограничники задержали восьмерых мужчин, пытавшихся незаконно попасть в Молдову, за что заплатили по 10 тысяч долларов.
Также мы писали, что на Волыни задержали 26-летнего мужчину, который планировал незаконно пересечь границу с Беларусью. Для этого он предложил взятку пограничнику.
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