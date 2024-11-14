Сколько человек задержали вблизи границы за все время войны

Спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Сотрудники ГПСУ ежедневно задерживают нарушителей вблизи границы. Но с июля их количество постепенно уменьшается.

Об этом сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире Ми Україна в четверг, 14 ноября.

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Незаконное пересечение границы

По словам Демченко, в общей сложности было разоблачено уже более 660 преступных групп, которые помогали мужчинам в незаконном пересечении границы. В то же время фиксируют уменьшение количества нарушителей.

"Фиксируем уменьшение количества желающих незаконно пересечь границу, начиная с июля и каждого месяца дальше. Фактически, количественные показатели задержаний идут на упадок", — сказал он.

Спикер ГПСУ отметил, что надеется на сознательное отношение людей к риску для жизни и здоровья таких незаконных "путешествий"

Напомним, пограничники задержали восьмерых мужчин, пытавшихся незаконно попасть в Молдову, за что заплатили по 10 тысяч долларов.

Также мы писали, что на Волыни задержали 26-летнего мужчину, который планировал незаконно пересечь границу с Беларусью. Для этого он предложил взятку пограничнику.