Скільки людей затримали поблизу кордону за весь час війни

Речник ДПСУ Андрій Демченко. Фото: УНІАН

Співробітники ДПСУ щодня затримують порушників поблизу кордону. Але з липня їхня кількість поступово зменшується.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі Ми Україна у четвер, 14 листопада.

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Незаконний перетин кордону

За словами Демченка, загалом було викрито вже понад 660 злочинних груп, які допомагали чоловіків у незаконному перетині кордону. Водночас наразі фіксують зменшення кількості порушників.

"Фіксуємо зменшення кількості охочих незаконно перетнути кордон, починаючи з липня і кожного місяця далі. Фактично, кількісні показники затримань йдуть на спад", — сказав він.

Речник ДПСУ зазначив, що сподівається на свідоме відношення людей до ризику для життя і здоров'я таких незаконних "мандрівок"

Нагадаємо, прикордонники затримали вісьмох чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Молдови, за що заплатили по 10 тисяч доларів.

Також ми писали, що на Волині затримали 26-річного чоловіка, який планував незаконно перетнути кордон з Білоруссю. Для цього він запропонував хабар прикордоннику.