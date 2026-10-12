Аэропорт Эр-Рияда вновь подвергся нападению: один человек погиб, есть раненые

Последствия удара по аэропорту в Саудовской Аравии. Фото: Reuters

Международный аэропорт Эр-Рияда в Саудовской Аравии вновь подвергся нападению 11 октября. В результате удара один человек погиб, ещё 11 получили ранения. Накануне, 10 октября, во время атаки на этот аэропорт погибли 13 человек, а более 300 получили ранения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Reuters.

Реклама

Повторная атака на аэропорт Эр-Рияда

В воскресенье, 11 октября, международный аэропорт Эр-Рияда вновь подвергся удару. По данным саудовских авиационных властей, неустановленный снаряд попал в терминал № 4, вызвав пожар. В результате атаки один человек погиб, ещё около 11 получили ранения.

Кроме того, силы коалиции под руководством Саудовской Аравии сообщили, что противовоздушная оборона перехватила крылатую ракету вблизи международного аэропорта имени короля Халида. Впоследствии в Восточной провинции страны также перехватили и уничтожили беспилотник, а баллистическую ракету, запущенную в направлении города Хамис-Мушайт, перехватили силы противовоздушной обороны.

В понедельник, 12 октября, в городе Абха на юге страны объявили чрезвычайную тревогу. Впоследствии саудовская гражданская оборона сообщила, что опасность миновала.

Читайте также:

Новая атака произошла на следующий день после удара по аэропорту Эр-Рияда, ответственность за который взяли на себя йеменские хуситы. По данным Reuters, в субботу, 10 октября, в результате атаки погибли 13 человек, в том числе четверо граждан Саудовской Аравии. Еще более 300 человек получили ранения.

После субботнего удара аэропорт закрыли. В воскресенье он оставался закрытым, а сроки возобновления работы зависели от оценки повреждений и проверки безопасности.

По данным Reuters, общее число погибших в результате атак на аэропорт Эр-Рияда в течение недели достигло 18 человек.

Хуситы предупредили об опасности в аэропортах Саудовской Аравии

На фоне атак йеменские хуситы вновь обратились с предупреждением к авиакомпаниям, сотрудникам аэропортов и пассажирам относительно использования аэропортов и воздушного пространства Саудовской Аравии. Группировка заявила, что эти объекты уязвимы для ударов, и призвала серьезно отнестись к своим предупреждениям.

"Мы призываем всех серьезно отнестись к нашим предупреждениям. Саудовская Аравия несет ответственность за любые неудачные попытки перехвата", — заявили представители группировки.

В телевизионном выступлении в воскресенье военный представитель хуситов Яхья Сари заявил, что группировка также атаковала международный аэропорт имени короля Фахда в Даммаме, расположенный в Восточной провинции Саудовской Аравии, а также два объекта саудовской нефтяной компании Saudi Aramco.

Саудовские авиационные власти подтвердили удар по международному аэропорту имени короля Фахда в Даммаме. Там сообщили, что проводят оценку повреждений и проверяют безопасность объектов инфраструктуры.

На фоне атак британское посольство в Саудовской Аравии рекомендовало гражданам Великобритании воздержаться от всех поездок, кроме необходимых, в Джидду, Даммам и другие аэропорты страны. Исключение сделали для аэропорта Медины.

В США также призвали американские авиакомпании проявлять осторожность во время полётов в Саудовскую Аравию и над её территорией.

Саудовская Аравия усиливает военную операцию в Йемене

Обострение происходит на фоне активизации военных действий Саудовской Аравии против хуситов. В последние недели королевство усилило авиаудары по этой группировке и поддержало контрнаступление йеменских правительственных сил после того, как хуситы в прошлом месяце захватили стратегические территории вдоль побережья Красного моря.

Хуситы заявили, что в течение 24 часов до 11 октября Саудовская Аравия нанесла 124 авиаудара по Йемену. Соответствующее заявление распространило подконтрольное группировке Министерство иностранных дел через телеканал Al Masirah.

В ведомстве также предупредили о дальнейшем обострении ситуации, если Саудовская Аравия не прекратит военные действия и вмешательство в дела Йемена.

Президент США Дональд Трамп 10 октября заявил, что Вашингтон рассматривает возможность присоединения к саудовским ударам по хуситам. В то же время министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил в Telegram, что выразил своему саудовскому коллеге готовность Тегерана содействовать диалогу между Саудовской Аравией и Йеменом.

Новини.LIVE сообщали, что 10 октября 2026 года международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде подвергся атаке, в результате которой погибли по меньшей мере 13 человек, а более 300 получили ранения. После удара аэропорт временно прекратил работу, а рейсы были перенаправлены. Хуситы не взяли на себя ответственность за это нападение, однако военная коалиция во главе с Саудовской Аравией обвинила группировку в атаке и пообещала ответить.

Новини.LIVE сообщали, что в апреле 2025 года США нанесли авиаудары по объектам хуситов в столице Йемена Сане и других районах страны. По сообщениям йеменских СМИ, подконтрольных группировке, 16 апреля в районе Аль-Хафа прогремели как минимум 14 мощных взрывов. Хуситы, которые контролируют часть Йемена и противостоят США и западным государствам, также атаковали гражданские суда в Красном море и Аденском заливе.