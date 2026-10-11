Атака на аэропорт в Саудовской Аравии: 12 погибших

Последствия удара по аэропорту в Саудовской Аравии. Фото: Reuters

В результате атаки на международный аэропорт в столице Саудовской Аравии погибли по меньшей мере 12 человек. Еще 309 человек получили ранения. После удара работа аэропорта была приостановлена, а рейсы перенаправлены.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Reuters.

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Что известно о нападении на аэропорт в Саудовской Аравии

В субботу, 10 октября, международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде подвергся третьему нападению за неделю. По данным Управления гражданской авиации Саудовской Аравии, среди погибших — четверо граждан страны, двое граждан Бангладеш, а также по одному гражданину США, Иордании, Палестины, Сирии, Судана и Египта.

По информации Reuters, часть пострадавших находилась в критическом состоянии. Раненых доставляли в больницы на машинах скорой помощи и вертолетах. Возле аэропорта очевидцы видели более десятка машин скорой помощи.

Один из свидетелей рассказал, что после взрыва увидел внутри терминала нескольких раненых людей. Другой пострадавший пассажир сообщил, что заметил в небе какой-то объект, после чего часть потолка возле выхода на посадку обрушилась.

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Это уже третье нападение на аэропорт за неделю. В результате двух предыдущих атак погибли четыре человека, а пассажирский самолет Саудовской Аравии, находившийся на стоянке, получил значительные повреждения.

Reuters назвало последнюю атаку самым смертоносным ударом по Саудовской Аравии за более чем десять лет.

Как отреагировали хуситы и военная коалиция

Хуситы не взяли на себя ответственность за последнее нападение. В то же время представитель пресс-службы группировки написал в соцсети X, что международный аэропорт Эр-Рияда прекратил работу.

Ранее хуситы призвали международные авиакомпании не осуществлять рейсы через воздушное пространство Саудовской Аравии, объявив его зоной военных операций. Исключением они назвали воздушное пространство над Меккой и Мединой.

Военная коалиция во главе с Саудовской Аравией обвинила хуситов в нападении и пообещала ответить. Государственный секретарь США Марко Рубио осудил атаки на Саудовскую Аравию, в частности удар по аэропорту Эр-Рияда, в результате которого погибли мирные жители.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также осудил нападение и подчеркнул, что атаки на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру нарушают международное право и должны быть немедленно прекращены.

Президент США Дональд Трамп, комментируя возможность присоединения Вашингтона к ударам Саудовской Аравии по хуситам, не исключил такого сценария. По его словам, американская сторона должна оценить ситуацию после последнего нападения.

"Возможно. Мы рассмотрим это. Мы только что узнали о последней атаке, поэтому примем решение. Мы действуем очень быстро", — сказал Трамп журналистам.

Посольство США в Эр-Рияде также призвало американских граждан избегать аэропорта и прилегающих районов из-за угрозы безопасности.

Почему обострился конфликт в Йемене

Саудовская Аравия вступила в войну в Йемене в 2015 году во главе арабской коалиции, которая пыталась вытеснить хуситов из столицы страны Саны. Война зашла в тупик, а боевые действия и голод привели к гибели сотен тысяч йеменцев.

Соглашение о прекращении огня, достигнутое между Саудовской Аравией и хуситами в 2022 году, начало рушиться летом 2026 года. Это завершилось стремительным наступлением хуситов, которые отбили у сил йеменского правительства, поддерживаемого Саудовской Аравией, контроль над стратегически важным участком Баб-эль-Мандебского пролива.

На этой неделе йеменское правительство начало наступление, чтобы вернуть утраченную территорию, однако добилось лишь незначительных успехов. В то же время хуситы осадили Таиз — третий по величине город Йемена.

Предыдущие атаки хуситов уже вынудили ряд авиакомпаний приостановить или отменить рейсы в Эр-Рияд. Это произошло накануне крупных энергетических и инвестиционных конференций, которые должны состояться в столице Саудовской Аравии. Организаторы заявили, что мероприятия пройдут по плану.

Новини.LIVE сообщали, что в апреле 2025 года США нанесли авиаудары по контролируемой хуситами столице Йемена Сане и другим районам страны. По данным йеменских СМИ, в столичном районе Аль-Хафа прогремело не менее 14 взрывов. Хуситские СМИ также сообщали об ударах по району Ас-Сабин в Сане и району Хазм в провинции Джауф.

Новини.LIVE также писали, что в конце марта 2026 года президент США Дональд Трамп заявил, что хуситы в Йемене хотят мира после американских ударов. По его словам, группировка понесла значительные потери из-за атак американских военных. Трамп также отметил, что нападения хуситов на суда в Красном море вынуждают часть морских перевозок искать обходные маршруты.