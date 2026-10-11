Атака на аеропорт у Саудівській Аравії: 12 загиблих

Наслідки удару по аеропорту в Саудівській Аравії. Фото: Reuters

Унаслідок атаки на міжнародний аеропорт у столиці Саудівської Аравії загинули щонайменше 12 людей. Ще 309 осіб зазнали поранень. Після удару роботу летовища призупинили, а рейси перенаправили.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Reuters.

Реклама

Що відомо про атаку на аеропорт у Саудівській Аравії

У суботу, 10 жовтня, міжнародний аеропорт імені короля Халіда в Ер-Ріяді зазнав третьої атаки за тиждень. За даними Управління цивільної авіації Саудівської Аравії, серед загиблих — четверо громадян країни, двоє громадян Бангладеш, а також по одному громадянину США, Йорданії, Палестини, Сирії, Судану та Єгипту.

За інформацією Reuters, частина постраждалих перебувала в критичному стані. Поранених доправляли до лікарень автомобілями швидкої допомоги та гелікоптерами. Біля аеропорту очевидці бачили понад десяток машин швидкої допомоги.

Один зі свідків розповів, що після вибуху побачив усередині термінала кількох поранених людей. Інший постраждалий пасажир повідомив, що помітив у небі якийсь об'єкт, після чого частина стелі біля виходу на посадку обвалилася.

Читайте також:

Це вже третій напад на аеропорт протягом тижня. Унаслідок двох попередніх атак загинули четверо людей, а пасажирський літак Саудівської Аравії, який перебував на стоянці, зазнав значних пошкоджень.

Reuters назвало останню атаку найсмертоноснішим ударом по Саудівській Аравії за понад десять років.

Як відреагували хусити та військова коаліція

Хусити не взяли на себе відповідальність за останній напад. Водночас представник медіаофісу угруповання написав у соцмережі X, що міжнародний аеропорт Ер-Ріяда припинив роботу.

Раніше хусити закликали міжнародні авіакомпанії не здійснювати рейси через повітряний простір Саудівської Аравії, оголосивши його зоною військових операцій. Винятком вони назвали повітряний простір над Меккою та Мединою.

Військова коаліція на чолі із Саудівською Аравією звинуватила хуситів у нападі та пообіцяла відповісти. Державний секретар США Марко Рубіо засудив атаки на Саудівську Аравію, зокрема удар по аеропорту Ер-Ріяда, внаслідок якого загинули цивільні.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш також засудив напад і наголосив, що атаки на цивільних та цивільну інфраструктуру порушують міжнародне право й мають негайно припинитися.

Президент США Дональд Трамп, коментуючи можливість приєднання Вашингтона до ударів Саудівської Аравії по хуситах, не виключив такого сценарію. За його словами, американська сторона має оцінити ситуацію після останнього нападу.

"Можливо. Ми розглянемо це. Ми щойно дізналися про останню атаку, тому ухвалимо рішення. Ми діємо дуже швидко", — сказав Трамп журналістам.

Посольство США в Ер-Ріяді також закликало американських громадян уникати аеропорту та прилеглих районів через загрозу безпеці.

Чому загострився конфлікт у Ємені

Саудівська Аравія вступила у війну в Ємені у 2015 році на чолі арабської коаліції, яка намагалася витіснити хуситів зі столиці країни Сани. Війна зайшла в глухий кут, а бойові дії та голод призвели до загибелі сотень тисяч єменців.

Угода про припинення вогню, досягнута між Саудівською Аравією та хуситами у 2022 році, почала руйнуватися влітку 2026 року. Це завершилося стрімким наступом хуситів, які захопили контроль над стратегічно важливою ділянкою Баб-ель-Мандебської протоки у сил єменського уряду, підтримуваного Саудівською Аравією.

Цього тижня єменський уряд розпочав наступ, щоб повернути втрачену територію, однак досяг лише незначних успіхів. Водночас хусити взяли в облогу Таїз — третє за величиною місто Ємену.

Попередні атаки хуситів уже спонукали низку авіакомпаній призупинити або скасувати рейси до Ер-Ріяда. Це сталося напередодні великих енергетичних та інвестиційних конференцій, які мають відбутися в столиці Саудівської Аравії. Організатори заявили, що заходи пройдуть за планом.

Новини.LIVE інформували, що у квітні 2025 року США завдали авіаударів по контрольованій хуситами столиці Ємену Сані та інших районах країни. За даними єменських медіа, у столичному районі Аль-Хафа пролунало щонайменше 14 вибухів. Хуситські ЗМІ також повідомляли про удари по району Ас-Сабін у Сані та району Хазм у провінції Джауф.

Новини.LIVE також писали, що наприкінці березня 2026 року Президент США Дональд Трамп заявив, що хусити в Ємені хочуть миру після американських ударів. За його словами, угруповання зазнало значних втрат через атаки американських військових. Трамп також зазначив, що напади хуситів на судна в Червоному морі змушують частину морських перевезень шукати обхідні маршрути.