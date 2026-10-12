Аеропорт Ер-Ріяда знову атакували: загинула людина, є поранені

Наслідки удару по аеропорту в Саудівській Аравії. Фото: Reuters

Міжнародний аеропорт Ер-Ріяда в Саудівській Аравії знову зазнав атаки 11 жовтня. Внаслідок удару одна людина загинула, ще 11 дістали поранення. Напередодні, 10 жовтня, під час атаки на цей аеропорт загинули 13 людей, а понад 300 отримали поранення.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Reuters.

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Повторна атака на аеропорт Ер-Ріяда

У неділю, 11 жовтня, міжнародний аеропорт Ер-Ріяда знову зазнав удару. За даними саудівської авіаційної влади, невстановлений снаряд влучив у термінал № 4, спричинивши пожежу. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще близько 11 отримали поранення.

Крім того, сили коаліції під керівництвом Саудівської Аравії повідомили, що протиповітряна оборона перехопила крилату ракету поблизу міжнародного аеропорту імені короля Халіда. Згодом у Східній провінції країни також перехопили та знищили безпілотник, а балістичну ракету, запущену в напрямку міста Хаміс-Мушайт, перехопили сили протиповітряної оборони.

У понеділок, 12 жовтня, у місті Абха на півдні країни оголосили екстрені попередження. Згодом саудівська цивільна оборона повідомила, що небезпека минула.

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Нова атака сталася наступного дня після удару по аеропорту Ер-Ріяда, відповідальність за який взяли на себе єменські хусити. За даними Reuters, у суботу, 10 жовтня, внаслідок атаки загинули 13 людей, серед яких четверо громадян Саудівської Аравії. Ще понад 300 осіб дістали поранення.

Після суботнього удару аеропорт закрили. У неділю він залишався закритим, а терміни відновлення роботи залежали від оцінки пошкоджень і перевірки безпеки.

За даними Reuters, загальна кількість загиблих унаслідок атак на аеропорт Ер-Ріяда протягом тижня сягнула 18 осіб.

Хусити попередили про небезпеку в аеропортах Саудівської Аравії

На тлі атак єменські хусити поновили попередження авіакомпаніям, працівникам аеропортів і пасажирам щодо використання аеропортів та повітряного простору Саудівської Аравії. Угруповання заявило, що ці об'єкти вразливі до ударів, і закликало серйозно поставитися до своїх попереджень.

"Ми закликаємо всіх серйозно поставитися до наших попереджень. Саудівська Аравія несе відповідальність за будь-які невдалі перехоплення", — заявили представники угруповання.

У телевізійному виступі в неділю військовий речник хуситів Ях'я Сарі заявив, що угруповання також атакувало міжнародний аеропорт імені короля Фахда в Даммамі, у Східній провінції Саудівської Аравії, та два об'єкти саудівської нафтової компанії Saudi Aramco.

Саудівська авіаційна влада підтвердила удар по міжнародному аеропорту імені короля Фахда в Даммамі. Там повідомили, що проводять оцінку пошкоджень і перевіряють безпеку об'єктів інфраструктури.

На тлі атак британське посольство в Саудівській Аравії рекомендувало громадянам Великої Британії утриматися від усіх поїздок, крім необхідних, до Джидди, Даммама та інших аеропортів країни. Виняток зробили для аеропорту Медини.

У США також закликали американські авіакомпанії бути обережними під час польотів до Саудівської Аравії та над її територією.

Саудівська Аравія посилює військову операцію в Ємені

Загострення відбувається на тлі активізації військових дій Саудівської Аравії проти хуситів. Останніми тижнями королівство посилило авіаудари по угрупованню та підтримало контрнаступ єменських урядових сил після того, як хусити минулого місяця захопили стратегічні території вздовж узбережжя Червоного моря.

Хусити заявили, що протягом 24 годин до 11 жовтня Саудівська Аравія завдала 124 авіаударів по Ємену. Відповідну заяву поширило підконтрольне угрупованню Міністерство закордонних справ через телеканал Al Masirah.

У відомстві також попередили про подальше загострення, якщо Саудівська Аравія не припинить військових дій і втручання в єменські справи.

Президент США Дональд Трамп 10 жовтня заявив, що Вашингтон розглядає можливість приєднання до саудівських ударів по хуситах. Водночас міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі повідомив у Telegram, що сказав своєму саудівському колезі про готовність Тегерана сприяти діалогу між Саудівською Аравією та Єменом.

Новини.LIVE інформували, що 10 жовтня 2026 року міжнародний аеропорт імені короля Халіда в Ер-Ріяді зазнав атаки, внаслідок якої загинули щонайменше 13 людей, а понад 300 дістали поранення. Після удару летовище тимчасово припинило роботу, а рейси перенаправили. Хусити не взяли на себе відповідальність за цей напад, однак військова коаліція на чолі із Саудівською Аравією звинуватила угруповання в атаці та пообіцяла відповісти.

Новини.LIVE писали, що у квітні 2025 року США завдали авіаударів по об’єктах хуситів у столиці Ємену Сані та інших районах країни. За повідомленнями єменських медіа, підконтрольних угрупованню, 16 квітня в районі Аль-Хафа пролунали щонайменше 14 потужних вибухів. Хусити, які контролюють частину Ємену та протистоять США й західним державам, також атакували цивільні судна в Червоному морі та Аденській затоці.