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Кто такие "титушки" в Грузии, и связаны ли они с Украиной

10 декабря 2024 18:20
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Тетушки атаковали участников протеста в Грузии
"Титушки" атаковали участников протеста в Грузии. Фото: ZMINA
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

В Грузии продолжаются массовые акции протеста, участники которых требуют возобновления курса страны в направлении евроинтеграции. При этом мирных демонстрантов для устрашения активно атакуют нанятые властями молодые люди спортивной внешности. В Украине таких людей еще со времен Революции Достоинства окрестили "титушками".

О происхождении этого термина и истории жизни главного фигуранта пишет портал Новини.LIVE.

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Кто такие "титушки"

Термин "титушки" пошел от фамилии участника "антимайдана" Вадима Титушко, участвовавшего в нападениях на мирных демонстрантов во время акций протеста в Украине. Такое название стало "крылатым". Такое название имеют представители антисоциальных и отчасти криминальных кругов, которые за деньги совершают нападения на мирных демонстрантов и протестующих.

Однако прошло много времени, и прославившийся столь сомнительным образом парень стал совсем на другой путь.

Еще в 2014 году ходили слухи, что Титушко раскаялся и перешел на сторону участников Революции Достоинства. Теперь Вадим является участником боевых действий. Своими подвигами он заслужил медаль за "Жертвенность и любовь к Украине".

Титушко
Вадим Титушко с собратьями. Фото: Х

Что касается разбойного нападения, то в сентябре 2022 года суд закрыл уголовное дело против Вадима Титушко. В это время появилась информация, что он находится в рядах ВСУ.

В сети на подобную новость реагируют неоднозначно. Есть те, кто считает, что мужчина просто пытается уйти от наказания за свои преступления.

Титушко
Отрицательная реакция на Вадима Титушко. Фото: скриншот

Однако достаточно и тех, кто считает, что Вадим таки исправился и стал настоящим патриотом.

Титушко позитив
Положительная реакция на Вадима Титушко. Фото: скриншот

Теперь стало известно, что Титушко уволился из рядов ВСУ по состоянию здоровья. Об этом Новини.LIVE сообщили в пресс-службе 72 бригады.

"Титушки" атакуют демонстрантов в Грузии

Акции протестов продолжаются, однако их участников, а также присутствующих журналистов, начали избивать неизвестные, которых уже окрестили "титушками".

"Случай произошел сегодня на улице Пурцеладзе. Его свидетелями стали десятки людей. Очевидцы рассказывают, что группа людей в масках и черной одежде внезапно подбежала к демонстрантам, повалила и начала избивать", — сообщают демонстранты журналисту Новини.LIVE.

Отмечается, что полиция была рядом, но не реагировала на насильственные действия.

Утверждается, что в некоторых случаях "титушки" собирались в группы по 50 человек. Среди избитых ими людей — Коба Хабази, член партии "Ахали", а также известный в Грузии актер Гиорги Махарадзе.

Напомним, 5 декабря Украина приняла санкции против части грузинских властей, сотрудничающих с политикой Кремля.

В Грузии продолжаются протесты оппозиции. Сегодня на елку возле парламента протестующие снова повесили баннеры, чтобы напомнить власти о ее репрессиях.

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