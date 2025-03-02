Саммит в Лондоне 2 марта — полный перечень участников

Саммит европейских лидеров в Лондоне. Фото: Christophe Ena/Pool via REUTERS

В Лондоне 2 марта проходит саммит европейских лидеров по Украине. Участие в нем принимают страны ЕС, Великобритания, Турция, а также руководство НАТО и ЕС.

Новини.LIVE сообщают о полном перечне лидеров и стран, которые прибыли в Британию.

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Кто участвует в саммите в Лондоне

Как известно, на саммит в Лондон 2 марта приехали:

глава правительства Италии Джорджа Мелони;

президент Франции Эмманюэль Макрон;

президент Украины Владимир Зеленский;

премьер Британии Кир Стармер;

канцлер Германии Олаф Шольц;

премьер Испании Педро Санчес;

премьер Польши Дональд Туск;

глава правительства Чехии Петр Фиала;

генсек НАТО Марк Рютте;

глава правительства Швеции Ульф Кристерссон;

президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен;

премьер Канады Джастин Трюдо;

министр иностранных дел Турции Хакан Фидан;

премьер Норвегии Йонас Гар Стере;

глава правительства Дании Метте Фредериксен;

премьер Нидерландов Дик Схооф;

исполняющий обязанности президента Румынии Илие Болоян.

Как известно, саммит уже начался. Во время церемонии Стармер подчеркнул, что европейские страны должны действовать решительно, ведь сейчас "настал момент, который выпадает раз в поколение".

На фотографии, которую сделали участники встречи, заметно, что Владимир Зеленский сидит на почетном месте среди уважаемых европейских лидеров.

Напомним, в рамках саммита в Лондоне Зеленский встретился с Мелони. Они поговорили о совместном плане по окончанию войны.

Также по дороге в Великобританию Урсула фон дер Ляйен сделала заявление относительно Украины. Она отметила, что ее цель — подчеркнуть постоянную поддержку Киева со стороны Европы.