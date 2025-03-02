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Кто прибыл на саммит в Лондоне — полный перечень стран и лидеров

2 марта 2025 17:23
Карина Приходько - Редактор
Саммит в Лондоне 2 марта — полный перечень участников
Саммит европейских лидеров в Лондоне. Фото: Christophe Ena/Pool via REUTERS
Карина Приходько - Редактор

В Лондоне 2 марта проходит саммит европейских лидеров по Украине. Участие в нем принимают страны ЕС, Великобритания, Турция, а также руководство НАТО и ЕС.

Новини.LIVE сообщают о полном перечне лидеров и стран, которые прибыли в Британию.

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Кто участвует в саммите в Лондоне

Как известно, на саммит в Лондон 2 марта приехали:

  • глава правительства Италии Джорджа Мелони;
  • президент Франции Эмманюэль Макрон;
  • президент Украины Владимир Зеленский;
  • премьер Британии Кир Стармер;
  • канцлер Германии Олаф Шольц;
  • премьер Испании Педро Санчес;
  • премьер Польши Дональд Туск;
  • глава правительства Чехии Петр Фиала;
  • генсек НАТО Марк Рютте;
  • глава правительства Швеции Ульф Кристерссон;
  • президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен;
  • премьер Канады Джастин Трюдо;
  • министр иностранных дел Турции Хакан Фидан;
  • премьер Норвегии Йонас Гар Стере;
  • глава правительства Дании Метте Фредериксен;
  • премьер Нидерландов Дик Схооф;
  • исполняющий обязанности президента Румынии Илие Болоян.

Как известно, саммит уже начался. Во время церемонии Стармер подчеркнул, что европейские страны должны действовать решительно, ведь сейчас "настал момент, который выпадает раз в поколение".

На фотографии, которую сделали участники встречи, заметно, что Владимир Зеленский сидит на почетном месте среди уважаемых европейских лидеров.

Напомним, в рамках саммита в Лондоне Зеленский встретился с Мелони. Они поговорили о совместном плане по окончанию войны.

Также по дороге в Великобританию Урсула фон дер Ляйен сделала заявление относительно Украины. Она отметила, что ее цель — подчеркнуть постоянную поддержку Киева со стороны Европы.

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