Саммит в Лондоне 2 марта — полный перечень участников

Кто прибыл на саммит в Лондоне — полный перечень стран и лидеров
В Лондоне 2 марта проходит саммит европейских лидеров по Украине. Участие в нем принимают страны ЕС, Великобритания, Турция, а также руководство НАТО и ЕС.
Новини.LIVE сообщают о полном перечне лидеров и стран, которые прибыли в Британию.
Кто участвует в саммите в Лондоне
Как известно, на саммит в Лондон 2 марта приехали:
- глава правительства Италии Джорджа Мелони;
- президент Франции Эмманюэль Макрон;
- президент Украины Владимир Зеленский;
- премьер Британии Кир Стармер;
- канцлер Германии Олаф Шольц;
- премьер Испании Педро Санчес;
- премьер Польши Дональд Туск;
- глава правительства Чехии Петр Фиала;
- генсек НАТО Марк Рютте;
- глава правительства Швеции Ульф Кристерссон;
- президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен;
- премьер Канады Джастин Трюдо;
- министр иностранных дел Турции Хакан Фидан;
- премьер Норвегии Йонас Гар Стере;
- глава правительства Дании Метте Фредериксен;
- премьер Нидерландов Дик Схооф;
- исполняющий обязанности президента Румынии Илие Болоян.
Как известно, саммит уже начался. Во время церемонии Стармер подчеркнул, что европейские страны должны действовать решительно, ведь сейчас "настал момент, который выпадает раз в поколение".
На фотографии, которую сделали участники встречи, заметно, что Владимир Зеленский сидит на почетном месте среди уважаемых европейских лидеров.
Напомним, в рамках саммита в Лондоне Зеленский встретился с Мелони. Они поговорили о совместном плане по окончанию войны.
Также по дороге в Великобританию Урсула фон дер Ляйен сделала заявление относительно Украины. Она отметила, что ее цель — подчеркнуть постоянную поддержку Киева со стороны Европы.
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