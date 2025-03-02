Саміт у Лондоні 2 березня — повний перелік учасників

Саміт європейських лідерів у Лондоні. Фото: Christophe Ena/Pool via REUTERS

У Лондоні 2 березня проходить саміт європейських лідерів щодо України. Участь у ньому беруть країни ЄС, Великобританія, Туреччина, а також керівництво НАТО та ЄС.

Новини.LIVE повідомляють про повний перелік лідерів та країн, які прибули до Британії.

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Як відомо, на саміт до Лондона 2 березня приїхали:

голова уряду Італії Джорджа Мелоні;

президент Франції Емманюель Макрон;

президент України Володимир Зеленський;

прем'єр Британії Кір Стармер;

канцлер Німеччини Олаф Шольц;

прем’єр Іспанії Педро Санчес;

прем’єр Польщі Дональд Туск;

очільник уряду Чехії Петр Фіала;

генсек НАТО Марк Рютте;

голова уряду Швеції Ульф Крістерссон;

президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн;

прем'єр Канади Джастін Трюдо;

міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан;

прем'єр Норвегії Йонас Гар Стере;

очільниця уряду Данії Метте Фредеріксен;

прем'єр Нідерландів Дік Схооф;

виконувач обов'язків президента Румунії Іліє Болоян.

Як відомо, саміт вже розпочався. Під час церемонії Стармер наголосив, що європейські країни повинні діяти рішуче, адже зараз "настав момент, який випадає раз на покоління".

На світлині, яку зробили учасники зустрічі, помітно, що Володимир Зеленський сидить на почесному місці серед поважних європейських лідерів.

Нагадаємо, в рамках саміту у Лондоні Зеленський зустрівся з Мелоні. Вони поговорили про спільний план щодо закінчення війни.

Також по дорозі до Великої Британії Урсула фон дер Ляєн зробила заяву щодо України. Вона зазначила, що її мета — підкреслити постійну підтримку Києва з боку Європи.