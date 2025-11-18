Нардеп от Батькивщины назвал возможную кандидатуру на должность главы Минюста — кто это может быть

Здание Минюста Украины. Иллюстративное фото: УНИАН

Народный депутат от "Батькивщины" Вадим Ивченко заявил, что нынешняя заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудра является одной из возможных кандидатур на должность Министра юстиции Украины. Политик отметил, что эта позиция всегда была стратегической для любого премьер-министра, хотя вопрос кандидатуры пока публично не обсуждается.

Об этом Ивченко рассказал в эфире "Вечір.LIVE".

Де-факто — решение президента

Вадим Ивченко отметил, что назначение на должность Министра юстиции, несмотря на его стратегическую важность, будет приниматься на высшем государственном уровне. Он считает, что процесс избрания будет происходить по устоявшейся схеме.

"Это снова будет решение де-юре премьер-министра, а де-факто — это будет решение президента: кого-то предложить, чтобы премьер-министр подала в Верховную Раду", — сказал нардеп.

Что известно об Ирине Мудрой

Ирина Мудра в ООН. Фото: Facebook Ирины Мудрой

Если опираться на данные Википедии, то Ирина Мудра в 1998 году окончила с отличием Дрогобычский педагогический институт имени Ивана Франко (факультет иностранных языков). Затем с 2002 по 2006 училась на юридическом факультете ЛНУ им.

В 2017 прошла курсы для юристов по юридическому английскому языку в Кембриджском университете, в 2018 окончила курс МВА в Киевской школе экономики. С 2019 по 2020 проходила стажировку в International Compliance Association (Лондон) и получила сертификат по корпоративному менеджменту, рискам и комплаенсу.

С 2006 по 2022 работала на различных должностях связанных с юриспруденцией в банковской сфере. С 20 мая 2022 — заместитель Министра юстиции Украины. 29 марта 2024 — заместитель Руководителя Офиса Президента Украины.

Сейчас Ирина Мудра возглавляет международные усилия по созданию Специального трибунала для рассмотрения преступлений агрессии против Украины. Она представляет Украину в основной группе государств, которые работают над созданием трибунала, выступая за структуру, которая обеспечит ответственность за преступление агрессии.

