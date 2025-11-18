Нардеп від Батьківщини назвав можливу кандидатуру на посаду очільниці Мін'юсту — хто це може бути

Будівля Мін'юсту України. Ілюстративне фото: УНІАН

Народний депутат від "Батьківщини" Вадим Івченко заявив, що нинішня заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра є однією з можливих кандидатур на посаду Міністра юстиції України. Політик зазначив, що ця позиція завжди була стратегічною для будь-якого прем’єр-міністра, хоча питання кандидатури поки що публічно не обговорюється.

Про це Івченко розповів в ефірі "Вечір.LIVE".

Де-факто — рішення президента

Вадим Івченко наголосив, що призначення на посаду Міністра юстиції, попри його стратегічну важливість, буде ухвалюватися на найвищому державному рівні. Він вважає, що процес обрання відбуватиметься за усталеною схемою.

"Це знову буде рішення де-юре прем'єр-міністра, а де-факто — це буде рішення президента: когось запропонувати, щоб прем'єр-міністр подала в Верховну Раду", — сказав нардеп.

Що відомо про Ірину Мудру

Ірина Мудра в ООН. Фото: Facebook Ірини Мудрої

Якщо опиратись на дані Вікіпедії, то Ірина Мудра у 1998 році закінчила з відзнакою Дрогобицький педагогічний інститут імені Івана Франка (факультет іноземних мов). Потім з 2002 по 2006 навчалася на юридичному факультеті ЛНУ ім. Франка.

У 2017 пройшла курси для юристів з юридичної англійської мови в Кембриджському університеті, у 2018 закінчила курс МВА в Київській школі економіки. З 2019 по 2020 проходила стажування в International Compliance Association (Лондон) та отримала сертифікат з корпоративного менеджменту, ризиків та комплаєнсу.

З 2006 по 2022 працювала на різних посадах пов'язаних з юриспруденцією у банківській сфері. З 20 травня 2022 — заступник Міністра юстиції України. З 29 березня 2024 року — заступник Керівника Офісу Президента України.

Зараз Ірина Мудра очолює міжнародні зусилля щодо створення Спеціального трибуналу для розгляду злочинів агресії проти України. Вона представляє Україну в основній групі держав, які працюють над створенням трибуналу, виступаючи за структуру, яка забезпечить відповідальність за злочин агресії.

