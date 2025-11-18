Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Хто може очолити Мін’юст — нардеп назвав можливу кандидатуру

Хто може очолити Мін’юст — нардеп назвав можливу кандидатуру

Ua ru
Дата публікації: 18 листопада 2025 02:32
Оновлено: 02:32
Нардеп від Батьківщини назвав можливу кандидатуру на посаду очільниці Мін'юсту — хто це може бути
Будівля Мін'юсту України. Ілюстративне фото: УНІАН

Народний депутат від "Батьківщини" Вадим Івченко заявив, що нинішня заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра є однією з можливих кандидатур на посаду Міністра юстиції України. Політик зазначив, що ця позиція завжди була стратегічною для будь-якого прем’єр-міністра, хоча питання кандидатури поки що публічно не обговорюється.

Про це Івченко розповів в ефірі "Вечір.LIVE".

Реклама
Читайте також:

Де-факто — рішення президента

Вадим Івченко наголосив, що призначення на посаду Міністра юстиції, попри його стратегічну важливість, буде ухвалюватися на найвищому державному рівні. Він вважає, що процес обрання відбуватиметься за усталеною схемою.

"Це знову буде рішення де-юре прем'єр-міністра, а де-факто — це буде рішення президента: когось запропонувати, щоб прем'єр-міністр подала в Верховну Раду", — сказав нардеп.

Що відомо про Ірину Мудру

Хто може очолити Мін’юст — нардеп назвав можливу кандидатуру - фото 1
Ірина Мудра в ООН. Фото: Facebook Ірини Мудрої

Якщо опиратись на дані Вікіпедії, то Ірина Мудра у 1998 році закінчила з відзнакою Дрогобицький педагогічний інститут імені Івана Франка (факультет іноземних мов). Потім з 2002 по 2006 навчалася на юридичному факультеті ЛНУ ім. Франка.

У 2017 пройшла курси для юристів з юридичної англійської мови в Кембриджському університеті, у 2018 закінчила курс МВА в Київській школі економіки. З 2019 по 2020 проходила стажування в International Compliance Association (Лондон) та отримала сертифікат з корпоративного менеджменту, ризиків та комплаєнсу.

З 2006 по 2022 працювала на різних посадах пов'язаних з юриспруденцією у банківській сфері. З 20 травня 2022 — заступник Міністра юстиції України. З 29 березня 2024 року — заступник Керівника Офісу Президента України.

Зараз Ірина Мудра очолює міжнародні зусилля щодо створення Спеціального трибуналу для розгляду злочинів агресії проти України. Вона представляє Україну в основній групі держав, які працюють над створенням трибуналу, виступаючи за структуру, яка забезпечить відповідальність за злочин агресії.

Нагадаємо, у Верховній Раді з'явилася заява про політичну кризу, спричинену корупційними скандалами. Було оприлюднено план дій для перезавантаження уряду.

Також ми писали, що Гетманцев розповів про головну причину скандалу з "Енергоатомом".

Володимир Зеленський Офіс президента призначення Мін'юст президент
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації