Хезболла и Ливан согласились на условия США по резолюции ООН 1701 о прекращении огня

Бойцы армии Израиля. Фото: Reuters.

Ливан и Хезболла согласились на предложение США о прекращении огня с Израилем. Однако у них есть некоторые замечания по содержанию предложения.

Об этом сообщил агентству Reuters высокопоставленный ливанский чиновник.

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Каким было предложение США

Али Хасан Халил, помощник спикера парламента, сказал, что Ливан предоставил свой письменный ответ послу США, а представитель Белого дома Амос Хохштайн едет в Бейрут для продолжения переговоров.

"Все комментарии, которые мы представили, подтверждают четкое соблюдение резолюции (ООН) 1701 года со всеми ее положениями", — сказал Халил.

Он имел в виду резолюцию 1701 Совета Безопасности ООН, которая положила конец предыдущей войне между Хезболлой и Израилем в 2006 году. Условия резолюции требуют, чтобы у Хезболлы не было вооруженного присутствия в районе между ливано-израильской границей и рекой Литани, которая протекает примерно в 30 км к северу от границы.

Халил сказал, что успех инициативы теперь зависит от Израиля, заявив, что если Израиль не захочет решения, "то это может создать сотню проблем".

Никаких комментариев от Израиля пока не было.

Напомним, что администрация президента США Джо Байдена давит на Израиль из-за ситуации в Секторе Газа. Штаты установили целый ряд требований, которые страна должна выполнить.

Также мы писали, что парламент Израиля проголосовал за запрет деятельности агентства Организации Объединенных Наций по палестинским беженцам (БАПОР) на израильской территории. Сотрудники этого агентства обвиняются в связях с террористами.