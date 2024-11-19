Хезболла та Ліван погодились на умови США по резолюції ООН 1701 щодо припинення вогню

Бійці армії Ізраїлю. Фото: Reuters

Ліван і Хезболла погодилися на пропозицію США щодо припинення вогню з Ізраїлем. Проте у них є деякі зауваження щодо змісту пропозиції.

Про це повідомив агентству Reuters високопоставлений ліванський чиновник.

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Алі Хасан Халіл, помічник спікера парламенту, сказав, що Ліван надав свою письмову відповідь послу США, а представник Білого дому Амос Хохштайн їде до Бейрута для продовження переговорів.

"Усі коментарі, які ми представили, підтверджують чітке дотримання резолюції (ООН) 1701 з усіма її положеннями", — сказав Халіл.

Він мав на увазі резолюцію 1701 Ради Безпеки ООН, яка поклала кінець попередній війні між Хезболлою та Ізраїлем у 2006 році. Умови резолюції вимагають, щоб Хезболла не мала збройної присутності в районі між лівано-ізраїльським кордоном і річкою Літані, яка протікає приблизно в 30 км на північ від кордону.

Халіл зазначив, що успіх ініціативи тепер залежить від Ізраїлю, сказавши, що якщо Ізраїль не захоче вирішення, "це може створити сотню проблем".

Жодних коментарів від Ізраїлю поки не було.

Нагадаємо, що адміністрація президента США Джо Байдена тисне на Ізраїль через ситуацію в Секторі Газа. Штати встановили низку вимог, які країна має виконати.

Також ми писали, що парламент Ізраїлю проголосував за заборону діяльності агентства Організації Об'єднаних Націй у справах палестинських біженців (БАПОР) на ізраїльській території. Співробітники цієї агенції звинувачуються у зв'язках з терористами.