Глава Пентагона назвал, кого хотел бы видеть на ужине мечты

Глава Пентагона Пит Хегсет назвал, кого из лидеров пригласил бы на свой "ужин мечты". Речь идет о президентах Соединенных Штатов Америки, Украины, а также российском диктаторе.

Об этом Пит Хегсет рассказал в интервью журналистке Кэти Миллер.

"Ужин мечты" главы Пентагона

Хегсет сообщил, что на его "ужине мечты" он хотел бы видеть Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского.

"Это был бы ужин ради мира", — сказал он.

По его словам, среди блюд были бы стейки, а также салат с "русской заправкой".

Напомним, 2 декабря в Москве состоялись переговоры России и представителей США. Известно, что Путин заставил ждать встречи около трех часов.

Также мы писали ключевые заявления, которые звучали после переговоров в Кремле. В частности, компромиссов пока не найдено.