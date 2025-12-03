Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Хегсет назвал, каких лидеров пригласил бы на "ужин мечты"

Хегсет назвал, каких лидеров пригласил бы на "ужин мечты"

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 13:58
Глава Пентагона назвал, кого хотел бы видеть на ужине мечты
Пит Хегсет. Фото: Andrew Harnik/Pool via REUTERS

Глава Пентагона Пит Хегсет назвал, кого из лидеров пригласил бы на свой "ужин мечты". Речь идет о президентах Соединенных Штатов Америки, Украины, а также российском диктаторе.

Об этом Пит Хегсет рассказал в интервью журналистке Кэти Миллер.

Реклама
Читайте также:

"Ужин мечты" главы Пентагона

Хегсет сообщил, что на его "ужине мечты" он хотел бы видеть Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского.

"Это был бы ужин ради мира", — сказал он.

По его словам, среди блюд были бы стейки, а также салат с "русской заправкой".

Напомним, 2 декабря в Москве состоялись переговоры России и представителей США. Известно, что Путин заставил ждать встречи около трех часов.

Также мы писали ключевые заявления, которые звучали после переговоров в Кремле. В частности, компромиссов пока не найдено.

Владимир Зеленский владимир путин Дональд Трамп Пентагон Пит Хегсет
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации