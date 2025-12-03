Глава Пентагону назвав, кого хотів би бачити на вечері мрії

Піт Гегсет. Фото: Andrew Harnik/Pool via REUTERS

Глава Пентагону Піт Гегсет назвав, кого з лідерів запросив би на свою "вечерю мрії". Йдеться про президентів Сполучених Штатів Америки, України, а також російського диктатора.

Про це Піт Гегсет розповів в інтервʼю журналістці Кеті Міллер.

Реклама

Читайте також:

"Вечеря мрії" очільника Пентагона

Гегсет повідомив, що на його "вечері мрії" він хотів би бачити Дональда Трампа, Володимира Путіна та Володимира Зеленського.

"Це була б вечеря заради миру", — сказав він.

За його словами, серед страв були б стейки, а також салат з "російською заправкою".

Нагадаємо, 2 грудня у Москві відбулися переговори Росії та представників США. Відомо, що Путін змусив чекати на зустріч близько трьох годин.

Також ми писали ключові заяви, які лунали після переговорів у Кремлі. Зокрема, компромісів поки не знайдено.