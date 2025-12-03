Глава Пентагону назвав, кого хотів би бачити на вечері мрії

Гегсет назвав, яких лідерів запросив би на "вечерю мрію"
Глава Пентагону Піт Гегсет назвав, кого з лідерів запросив би на свою "вечерю мрії". Йдеться про президентів Сполучених Штатів Америки, України, а також російського диктатора.
Про це Піт Гегсет розповів в інтервʼю журналістці Кеті Міллер.
"Вечеря мрії" очільника Пентагона
Гегсет повідомив, що на його "вечері мрії" він хотів би бачити Дональда Трампа, Володимира Путіна та Володимира Зеленського.
"Це була б вечеря заради миру", — сказав він.
За його словами, серед страв були б стейки, а також салат з "російською заправкою".
Нагадаємо, 2 грудня у Москві відбулися переговори Росії та представників США. Відомо, що Путін змусив чекати на зустріч близько трьох годин.
Також ми писали ключові заяви, які лунали після переговорів у Кремлі. Зокрема, компромісів поки не знайдено.
Читайте Новини.LIVE!