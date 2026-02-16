Видео
Главная Новости дня Харченко рассказала о сохранении украинского языка в Запорожье

Харченко рассказала о сохранении украинского языка в Запорожье

Ua ru
Дата публикации 16 февраля 2026 07:52
Харченко рассказала о программе поддержки украинского языка в Запорожье
Регина Харченко. Фото: facebook.com/ReginaHarchenko21

Запорожье стало последней общиной в Украине, которая утвердила программу поддержки и функционирования украинского языка как государственного. Соответствующее решение городской совет принял в 2024 году.

Об этом в интервью журналистке Новини.LIVE Насте Рейн сообщила и.о. городского головы Регина Харченко.

Читайте также:

Сохранение украинского языка в Запорожье

По словам Харченко, с момента назначения на должность ее главной целью является сохранение украинской идентичности города. Одним из первых результатов реализации программы стала поддержка местных авторов - за счет городского бюджета впервые за годы независимости издали 11 книг запорожских писателей.

"Когда я пришла на должность, я писала, что моя задача — сохранить украинское Запорожье. В 2024 году город Запорожье стал последней громадой, которая поддержала программу поддержки и функционирования украинского языка как государственного, хотя закон обязывал это сделать с 2019 года. Предыдущие руководители говорили, что эта программа не ко времени. С помощью этой программы в прошлом году мы издали 11 книг запорожских авторов, и это впервые с 1991 года", — отметила Харченко.

Напомним, Регина Харченко рассказала, как в Запорожье решают проблему с аварийными домами.

А также стало известно, что Запорожье привлекло в местный бюджет 900 млн гривен от иностранных партнеров.

Запорожье Украина украинский язык интервью язык
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
