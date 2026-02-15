Видео
Как в Запорожье решают вопрос с аварийными домами — детали

Как в Запорожье решают вопрос с аварийными домами — детали

Ua ru
Дата публикации 15 февраля 2026 22:38
Как в Запорожье решают проблемы с аварийными домами — подробности
Дома в Запорожье. Фото: кадр из видео

В Запорожье продолжают решать вопрос с аварийными домами. Следовательно, в прошлом году город впервые за долгое время выдал новые квартиры жителям таких домов.

Об этом в интервью ведущей Новини.LIVE Насте Рейн рассказала исполняющая обязанности городского головы Запорожья Регина Харченко.

Читайте также:

Какова ситуация с аварийными домами в Запорожье

Харченко рассказала, что полностью решить ситуацию с аварийными домами пока не удается, в том числе и из-за обстрелов. Однако, по ее словам, город делает все возможное для этого.

Следовательно, в 2025 году Запорожье впервые за долгое время выдало новые квартиры жителям аварийных домов.

Кроме того, город также выделил 2 млрд гривен на систему жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

Исполняющая обязанности городского головы Запорожья отмечает, что это большая сумма, но ее все равно недостаточно, чтобы решить все проблемы.

"В прошлом году мы впервые за долгое и длительное время выдали квартиры для жителей, чье жилье было признано аварийным, и они переселились в нормальные объекты. Безусловно, мы не решили проблему тотально, потому что таких людей на очереди много.

И сейчас, учитывая ситуацию с постоянными прилетами, уже с длительным временем эксплуатации этих домов, многие дома приближены к тому, чтобы признавать их аварийными", — рассказала Регина Харченко.

Недавно стало известно, что местные власти Запорожья вводят масштабные налоговые льготы.

Также мы информировали, что Запорожью удалось привлечь почти 900 млн гривен от иностранных партнеров.

Запорожье строительство война в Украине многоэтажка разрушения
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
