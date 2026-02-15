Как в Запорожье решают проблемы с аварийными домами — подробности

Дома в Запорожье. Фото: кадр из видео

В Запорожье продолжают решать вопрос с аварийными домами. Следовательно, в прошлом году город впервые за долгое время выдал новые квартиры жителям таких домов.

Об этом в интервью ведущей Новини.LIVE Насте Рейн рассказала исполняющая обязанности городского головы Запорожья Регина Харченко.

Какова ситуация с аварийными домами в Запорожье

Харченко рассказала, что полностью решить ситуацию с аварийными домами пока не удается, в том числе и из-за обстрелов. Однако, по ее словам, город делает все возможное для этого.

Следовательно, в 2025 году Запорожье впервые за долгое время выдало новые квартиры жителям аварийных домов.

Кроме того, город также выделил 2 млрд гривен на систему жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

Исполняющая обязанности городского головы Запорожья отмечает, что это большая сумма, но ее все равно недостаточно, чтобы решить все проблемы.

"В прошлом году мы впервые за долгое и длительное время выдали квартиры для жителей, чье жилье было признано аварийным, и они переселились в нормальные объекты. Безусловно, мы не решили проблему тотально, потому что таких людей на очереди много.

И сейчас, учитывая ситуацию с постоянными прилетами, уже с длительным временем эксплуатации этих домов, многие дома приближены к тому, чтобы признавать их аварийными", — рассказала Регина Харченко.

