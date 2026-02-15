Відео
Україна
Як у Запоріжжі вирішують питання з аварійними будинками — деталі

Як у Запоріжжі вирішують питання з аварійними будинками — деталі

Ua ru
Дата публікації: 15 лютого 2026 22:38
Як у Запоріжжі вирішують проблеми з аварійними будинками — подробиці
Будинки у Запоріжжі. Фото: кадр з відео

У Запоріжжі продовжують вирішувати питання з аварійними будинками. Відтак, торік місто вперше за довгий час видало нові квартири мешканцям таких будинків.

Про це в інтерв'ю ведучій Новини.LIVE Насті Рейн розповіла виконуюча обов'язки міського голови Запоріжжя Регіна Харченко.

Яка ситуація з аварійними будинками у Запоріжжі

Харченко розповіла, що повністю вирішити ситуацію з аварійними будинками наразі не вдається, зокрема й через обстріли. Однак, за її словами, місто робить усе можливе для цього.

Відтак, у 2025 році Запоріжжя вперше за довгий час видало нові квартири мешканцям аварійних будинків.

Крім того, місто також виділило 2 млрд гривень на систему житлово-комунального господарства (ЖКГ).

Виконуюча обов'язки міського голови Запоріжжя зазначає, що це велика сума, але її все одно недостатньо, щоб вирішити усі проблеми.

"Торік ми вперше за довгий і тривалий час видали квартири для мешканців, чиє житло було визнано аварійним, і вони переселилися в нормальні об'єкти. Безумовно, ми не вирішили проблему тотально, тому що таких людей на черзі багато.

І зараз, враховуючи ситуацію з постійними прильотами, вже з тривалим часом експлуатації цих будинків, багато будинків наближені до того, щоб визнавати їх аварійними", — розповіла Регіна Харченко.

Нещодавно стало відомо, що місцева влада Запоріжжя запроваджує масштабні податкові пільги.

Також ми інформували, що Запоріжжю вдалось залучити майже 900 млн гривень від іноземних партнерів.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
