Харченко заявила, що Запоріжжя залучило в бюджет 900 млн гривень від партнерів

Запоріжжя залучило в бюджет майже 900 млн гривень від іноземних партнерів
Виконуюча обов'язки міського голови Запоріжжя Регіна Харченко заявила, що місту вдалось залучити майже 900 млн гривень від іноземних партнерів та міст-побратимів. Також влада визначила пріоритети, куди мають бути направлені кошти.
Про це Харченко сказала в інтерв'ю ведучій Новини.LIVE Насті Рейн.
Що відомо про бюджет Запоріжжя
За словами Регіни Харченко, 2025 рік місто закрило з бюджетом у понад 11 млрд гривень.
"З них величезний обсяг — це, звісно, державні субвенції, тобто зарплати вчителям, певні субвенції на відбудову. Інше — наші податки, збори", — розповіла в.о. міського голови.
Проте коштів все одно бракує, тому міська влада визначила пріорітети, на що вони мають йти в першу чергу. Серед таких:
- ліквідація наслідків російських ударів;
- зарплати працівникам, які працюють 24/7;
- адресна допомога постраждалим.
Окрім того, величезною допомогою стала міжнародна співпраця і партнерства, оскільки вдалося залучити ледь не 900 млн гривень.
"Майже 900 млн гривень ми залучили від міжнародних організацій, від міст-побратимів. Це, звісно, дуже кропітка праця, тому що вона інколи відбувається місяцями, а результати можеш побачити через півроку. Але це дуже важливо, тому що це про людей. І ці 900 мільйонів — це і нова техніка, і обмін досвідом для лікарів, і оздоровлення наших діток, і додаткове обладнання на КП "Водоканал"", — резюмувала Харченко.
Нагадаємо, що російські окупанти ледь не щодня атакують Запоріжжя. Лише ввечері з 10 на 11 лютого окупанти вдарили дронами по об'єкту інфраструктури, внаслідок чого виникла пожежа та понад 11 тисяч абонентів залишилися без світла.
Детально про те, як живе прифронтове місто — дивіться в інтерв'ю Новини.LIVE.
