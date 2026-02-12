Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Запоріжжя залучило в бюджет майже 900 млн гривень від іноземних партнерів

Запоріжжя залучило в бюджет майже 900 млн гривень від іноземних партнерів

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 00:24
Харченко заявила, що Запоріжжя залучило в бюджет 900 млн гривень від партнерів
Регіна Харченко. Фото: facebook.com/ReginaHarchenko21

Виконуюча обов'язки міського голови Запоріжжя Регіна Харченко заявила, що місту вдалось залучити майже 900 млн гривень від іноземних партнерів та міст-побратимів. Також влада визначила пріоритети, куди мають бути направлені кошти.

Про це Харченко сказала в інтерв'ю ведучій Новини.LIVE Насті Рейн.

Реклама
Читайте також:

Що відомо про бюджет Запоріжжя

За словами Регіни Харченко, 2025 рік місто закрило з бюджетом у понад 11 млрд гривень.

"З них величезний обсяг — це, звісно, державні субвенції, тобто зарплати вчителям, певні субвенції на відбудову. Інше — наші податки, збори", — розповіла в.о. міського голови.

Проте коштів все одно бракує, тому міська влада визначила пріорітети, на що вони мають йти в першу чергу. Серед таких:

  • ліквідація наслідків російських ударів;
  • зарплати працівникам, які працюють 24/7;
  • адресна допомога постраждалим.

Окрім того, величезною допомогою стала міжнародна співпраця і партнерства, оскільки вдалося залучити ледь не 900 млн гривень.

"Майже 900 млн гривень ми залучили від міжнародних організацій, від міст-побратимів. Це, звісно, дуже кропітка праця, тому що вона інколи відбувається місяцями, а результати можеш побачити через півроку. Але це дуже важливо, тому що це про людей. І ці 900 мільйонів — це і нова техніка, і обмін досвідом для лікарів, і оздоровлення наших діток, і додаткове обладнання на КП "Водоканал"", — резюмувала Харченко.

Нагадаємо, що російські окупанти ледь не щодня атакують Запоріжжя. Лише ввечері з 10 на 11 лютого окупанти вдарили дронами по об'єкту інфраструктури, внаслідок чого виникла пожежа та понад 11 тисяч абонентів залишилися без світла.

Детально про те, як живе прифронтове місто — дивіться в інтерв'ю Новини.LIVE.

фінансова допомога Запоріжжя гроші бюджет допомога війна в Україні
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації