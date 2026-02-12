Харченко заявила, що Запоріжжя залучило в бюджет 900 млн гривень від партнерів

Регіна Харченко. Фото: facebook.com/ReginaHarchenko21

Виконуюча обов'язки міського голови Запоріжжя Регіна Харченко заявила, що місту вдалось залучити майже 900 млн гривень від іноземних партнерів та міст-побратимів. Також влада визначила пріоритети, куди мають бути направлені кошти.

Про це Харченко сказала в інтерв'ю ведучій Новини.LIVE Насті Рейн.

Що відомо про бюджет Запоріжжя

За словами Регіни Харченко, 2025 рік місто закрило з бюджетом у понад 11 млрд гривень.

"З них величезний обсяг — це, звісно, державні субвенції, тобто зарплати вчителям, певні субвенції на відбудову. Інше — наші податки, збори", — розповіла в.о. міського голови.

Проте коштів все одно бракує, тому міська влада визначила пріорітети, на що вони мають йти в першу чергу. Серед таких:

ліквідація наслідків російських ударів;

зарплати працівникам, які працюють 24/7;

адресна допомога постраждалим.

Окрім того, величезною допомогою стала міжнародна співпраця і партнерства, оскільки вдалося залучити ледь не 900 млн гривень.

"Майже 900 млн гривень ми залучили від міжнародних організацій, від міст-побратимів. Це, звісно, дуже кропітка праця, тому що вона інколи відбувається місяцями, а результати можеш побачити через півроку. Але це дуже важливо, тому що це про людей. І ці 900 мільйонів — це і нова техніка, і обмін досвідом для лікарів, і оздоровлення наших діток, і додаткове обладнання на КП "Водоканал"", — резюмувала Харченко.

Нагадаємо, що російські окупанти ледь не щодня атакують Запоріжжя. Лише ввечері з 10 на 11 лютого окупанти вдарили дронами по об'єкту інфраструктури, внаслідок чого виникла пожежа та понад 11 тисяч абонентів залишилися без світла.

