Росіяни атакували дроними Запоріжжя 10 лютого — виникла пожежа

Пожежа після вибуху. Фото ілюстративне: кадр із відео

У вівторок, 10 лютого, російські війська атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілу сталася пожежа.

Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram , передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Пост Федорова. Фото: скриншот

Обстріл Запоріжжя

Російські безпілотники завдали удару по обласному центру, що спричинило масштабне займання.

На місці події працюють рятувальні служби, намагаючись локалізувати вогонь та запобігти його поширенню.

Як додав Іван Федоров, окупанти атакували об'єкт інфраструктури Запоріжжя. За його даними, люди не постраждали.

Пост Федорова. Фото: скриншот

"Через атаку без електропостачання на зараз понад 11 тисяч абонентів у двох районах міста", — додав Федоров.

Вибух у Запоріжжі. Фото: Запорізька ОВА

Нагадаємо, до цього окупанти обстріляли Запорізьку область — є постраждалі.

А раніше стало відомо, що російські війська вночі атакували Одещину.