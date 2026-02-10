Відео
Головна Новини дня Росіяни атакували дроними Запоріжжя — виникла пожежа

Росіяни атакували дроними Запоріжжя — виникла пожежа

Ua ru
Дата публікації: 10 лютого 2026 23:26
Росіяни атакували дроними Запоріжжя 10 лютого — виникла пожежа
Пожежа після вибуху. Фото ілюстративне: кадр із відео

У вівторок, 10 лютого, російські війська атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілу сталася пожежа.

Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, передає Новини.LIVE.

Читайте також:
Росіяни атакували дроними Запоріжжя — виникла пожежа - фото 1
Пост Федорова. Фото: скриншот

Обстріл Запоріжжя

Російські безпілотники завдали удару по обласному центру, що спричинило масштабне займання.

На місці події працюють рятувальні служби, намагаючись локалізувати вогонь та запобігти його поширенню.

Як додав Іван Федоров, окупанти атакували об'єкт інфраструктури Запоріжжя. За його даними, люди не постраждали.

Росіяни атакували дроними Запоріжжя — виникла пожежа - фото 2
Пост Федорова. Фото: скриншот

"Через атаку без електропостачання на зараз понад 11 тисяч абонентів у двох районах міста", — додав Федоров.

Росіяни атакували дроними Запоріжжя — виникла пожежа - фото 3
Вибух у Запоріжжі. Фото: Запорізька ОВА

Нагадаємо, до цього окупанти обстріляли Запорізьку область — є постраждалі.

А раніше стало відомо, що російські війська вночі атакували Одещину. 

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
