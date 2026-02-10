Россияне атаковали дронами Запорожье 10 февраля - возник пожар

Пожар после взрыва. Фото иллюстративное: кадр из видео

Во вторник, 10 февраля, российские войска атаковали Запорожье. В результате обстрела произошел пожар.

Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram , передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Пост Федорова. Фото: скриншот

Обстрел Запорожья

Российские беспилотники нанесли удар по областному центру, что повлекло масштабное возгорание.

На месте происшествия работают спасательные службы, пытаясь локализовать огонь и предотвратить его распространение.

Как добавил Иван Федоров, оккупанты атаковали объект инфраструктуры Запорожья. По его данным, люди не пострадали.

Пост Федорова. Фото: скриншот

"Из-за атаки без электроснабжения на сейчас более 11 тысяч абонентов в двух районах города", — добавил Федоров.

Взрыв в Запорожье. Фото: Запорожская ОГА

Напомним, до этого оккупанты обстреляли Запорожскую область — есть пострадавшие.

А ранее стало известно, что российские войска ночью атаковали Одесскую область.