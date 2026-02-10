Россияне атаковали дронами Запорожье 10 февраля - возник пожар

Россияне атаковали дронами Запорожье — возник пожар
Во вторник, 10 февраля, российские войска атаковали Запорожье. В результате обстрела произошел пожар.
Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram, передает Новини.LIVE.
Обстрел Запорожья
Российские беспилотники нанесли удар по областному центру, что повлекло масштабное возгорание.
На месте происшествия работают спасательные службы, пытаясь локализовать огонь и предотвратить его распространение.
Как добавил Иван Федоров, оккупанты атаковали объект инфраструктуры Запорожья. По его данным, люди не пострадали.
"Из-за атаки без электроснабжения на сейчас более 11 тысяч абонентов в двух районах города", — добавил Федоров.
