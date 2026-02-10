Видео
Главная Новости дня Россияне атаковали дронами Запорожье — возник пожар

Россияне атаковали дронами Запорожье — возник пожар

Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 23:26
Россияне атаковали дронами Запорожье 10 февраля - возник пожар
Пожар после взрыва. Фото иллюстративное: кадр из видео

Во вторник, 10 февраля, российские войска атаковали Запорожье. В результате обстрела произошел пожар.

Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram, передает Новини.LIVE.

Читайте также:
Росіяни атакували дроними Запоріжжя — виникла пожежа - фото 1
Пост Федорова. Фото: скриншот

Обстрел Запорожья

Российские беспилотники нанесли удар по областному центру, что повлекло масштабное возгорание.

На месте происшествия работают спасательные службы, пытаясь локализовать огонь и предотвратить его распространение.

Как добавил Иван Федоров, оккупанты атаковали объект инфраструктуры Запорожья. По его данным, люди не пострадали.

Росіяни атакували дроними Запоріжжя — виникла пожежа - фото 2
Пост Федорова. Фото: скриншот

"Из-за атаки без электроснабжения на сейчас более 11 тысяч абонентов в двух районах города", — добавил Федоров.

Росіяни атакували дроними Запоріжжя — виникла пожежа - фото 3
Взрыв в Запорожье. Фото: Запорожская ОГА

Напомним, до этого оккупанты обстреляли Запорожскую область — есть пострадавшие.

А ранее стало известно, что российские войска ночью атаковали Одесскую область.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
