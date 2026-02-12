Видео
Главная Новости дня Запорожье привлекло в бюджет почти 900 млн гривен от иностранных партнеров

Запорожье привлекло в бюджет почти 900 млн гривен от иностранных партнеров

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 00:24
Харченко заявила, что Запорожье привлекло в бюджет 900 млн гривен от партнеров
Регина Харченко. Фото: facebook.com/ReginaHarchenko21

Исполняющая обязанности городского головы Запорожья Регина Харченко заявила, что городу удалось привлечь почти 900 млн гривен от иностранных партнеров и городов-побратимов. Также власти определили приоритеты, куда должны быть направлены средства.

Об этом Харченко сказала в интервью ведущей Новини.LIVE Насте Рейн.

Читайте также:

Что известно о бюджете Запорожья

По словам Регины Харченко, 2025 год город закрыл с бюджетом в более 11 млрд гривен.

"Из них огромный объем — это, конечно, государственные субвенции, то есть зарплаты учителям, определенные субвенции на восстановление. Остальное — наши налоги, сборы", — рассказала и.о. городского головы.

Однако средств все равно не хватает, поэтому городские власти определили приоритеты, на что они должны идти в первую очередь. Среди таких:

  • ликвидация последствий российских ударов;
  • зарплаты работникам, которые работают 24/7;
  • адресная помощь пострадавшим.

Кроме того, огромной помощью стало международное сотрудничество и партнерства, поскольку удалось привлечь чуть ли не 900 млн гривен.

"Почти 900 млн гривен мы привлекли от международных организаций, от городов-побратимов. Это, конечно, очень кропотливая работа, потому что она иногда происходит месяцами, а результаты можешь увидеть через полгода. Но это очень важно, потому что это о людях. И эти 900 миллионов — это и новая техника, и обмен опытом для врачей, и оздоровление наших детей, и дополнительное оборудование на КП "Водоканал"", — резюмировала Харченко.

Напомним, что российские оккупанты чуть ли не ежедневно атакуют Запорожье. Только вечером с 10 на 11 февраля оккупанты ударили дронами по объекту инфраструктуры, в результате чего возник пожар и более 11 тысяч абонентов остались без света.

Подробно о том, как живет прифронтовой город — смотрите в интервью Новини.LIVE.

финансовая помощь Запорожье деньги бюджет помощь война в Украине
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
