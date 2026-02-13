Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Запоріжжя запроваджує масштабні податкові пільги по прикладу Харкова

Запоріжжя запроваджує масштабні податкові пільги по прикладу Харкова

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 02:20
Харченко заявила, що у Запоріжжі запроваджують масштабні податкові пільги
Регіна Харченко. Фото: скриншот з ефіру

Місцева влада Запоріжжя запроваджує масштабні податкові пільги, наслідуючи приклад Харкова. Окрім того, місто зацікавлене, щоб бізнес залишався та не виїжджав.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповіла виконуюча обов'язки міського голови Регіона Харченко.

Реклама
Читайте також:

Які пільги запроваджує Запоріжжя

За словами Харченко, у 2026 році місто скасовує плату за оренду землі, земельний податок та податок на нерухомість.

"У 2026 році в нас величезна підтримка в цьому, це звільнення від сплати за оренду земельних ділянок, сплату земельного податку і сплату податку на нерухомість, відміну від земельної ділянки. Це квартири, будинки, це вже більше для населення. Ми пішли по прикладу Харкова, тому що багато було порівнянь і багато було запитань, чому не так як в Харкові", — сказала в.о. міського голови.

Чиновниця пояснила, що будь-яка пільга є дірою в місцевому бюджеті, тож покривати ці витрати буде держава.

"Зауважу, що будь-яка пільга передбачає те, що буде якесь інше джерело, яке цю пільгу покриє. В даному випадку це буде державний бюджет, який буде надавати відповідну субвенцію місцевому бюджету, щоб цю систему балансувати", — поінформувала Регіна Харченко.

Також вона розповіла, що ситуація з бізнесом у місті складна. Великі підприємства залишилися, бо фізично не можуть перевезти заводи, а от малий та середній бізнес мігрує. Зокрема, вже понад 180 суб'єктів господарювання релокувалися у безпечніші регіони або відкрили філії ближче до кордону з Польщею.

"В наших інтересах, щоб бізнес залишався, тому що це робочі місця, податки та люди", — резюмувала в.о. міського голови.

Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю Харченко розповіла, що Запоріжжя залучило до свого бюджету майже 900 млн гривень від іноземних партнерів та міст-побратимів.

Детально про те, як живе прифронтове місто — дивіться в інтерв'ю Новини.LIVE.

податки Запоріжжя бізнес пільги підприємці війна в Україні
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації