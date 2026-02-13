Харченко заявила, що у Запоріжжі запроваджують масштабні податкові пільги

Регіна Харченко. Фото: скриншот з ефіру

Місцева влада Запоріжжя запроваджує масштабні податкові пільги, наслідуючи приклад Харкова. Окрім того, місто зацікавлене, щоб бізнес залишався та не виїжджав.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповіла виконуюча обов'язки міського голови Регіона Харченко.

Які пільги запроваджує Запоріжжя

За словами Харченко, у 2026 році місто скасовує плату за оренду землі, земельний податок та податок на нерухомість.

"У 2026 році в нас величезна підтримка в цьому, це звільнення від сплати за оренду земельних ділянок, сплату земельного податку і сплату податку на нерухомість, відміну від земельної ділянки. Це квартири, будинки, це вже більше для населення. Ми пішли по прикладу Харкова, тому що багато було порівнянь і багато було запитань, чому не так як в Харкові", — сказала в.о. міського голови.

Чиновниця пояснила, що будь-яка пільга є дірою в місцевому бюджеті, тож покривати ці витрати буде держава.

"Зауважу, що будь-яка пільга передбачає те, що буде якесь інше джерело, яке цю пільгу покриє. В даному випадку це буде державний бюджет, який буде надавати відповідну субвенцію місцевому бюджету, щоб цю систему балансувати", — поінформувала Регіна Харченко.

Також вона розповіла, що ситуація з бізнесом у місті складна. Великі підприємства залишилися, бо фізично не можуть перевезти заводи, а от малий та середній бізнес мігрує. Зокрема, вже понад 180 суб'єктів господарювання релокувалися у безпечніші регіони або відкрили філії ближче до кордону з Польщею.

"В наших інтересах, щоб бізнес залишався, тому що це робочі місця, податки та люди", — резюмувала в.о. міського голови.

Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю Харченко розповіла, що Запоріжжя залучило до свого бюджету майже 900 млн гривень від іноземних партнерів та міст-побратимів.

Детально про те, як живе прифронтове місто — дивіться в інтерв'ю Новини.LIVE.