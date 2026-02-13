Харченко заявила, что в Запорожье вводят масштабные налоговые льготы

Регина Харченко. Фото: скриншот из эфира

Местные власти Запорожья вводят масштабные налоговые льготы, следуя примеру Харькова. Кроме того, город заинтересован, чтобы бизнес оставался и не уезжал.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказала исполняющая обязанности городского головы Региона Харченко.

Какие льготы вводит Запорожье

По словам Харченко, в 2026 году город отменяет плату за аренду земли, земельный налог и налог на недвижимость.

"В 2026 году у нас огромная поддержка в этом, это освобождение от уплаты за аренду земельных участков, уплату земельного налога и уплату налога на недвижимость, отличие от земельного участка. Это квартиры, дома, это уже больше для населения. Мы пошли по примеру Харькова, потому что много было сравнений и много было вопросов, почему не так как в Харькове", — сказала и.о. городского головы.

Чиновница объяснила, что любая льгота является дырой в местном бюджете, поэтому покрывать эти расходы будет государство.

"Замечу, что любая льгота предусматривает то, что будет какой-то другой источник, который эту льготу покроет. В данном случае это будет государственный бюджет, который будет предоставлять соответствующую субвенцию местному бюджету, чтобы эту систему балансировать", — сообщила Регина Харченко.

Также она рассказала, что ситуация с бизнесом в городе сложная. Крупные предприятия остались, потому что физически не могут перевезти заводы, а вот малый и средний бизнес мигрирует. В частности, уже более 180 субъектов хозяйствования релоцировались в более безопасные регионы или открыли филиалы ближе к границе с Польшей.

"В наших интересах, чтобы бизнес оставался, потому что это рабочие места, налоги и люди", — резюмировала и.о. городского головы.

Напомним, в этом же интервью Харченко рассказала, что Запорожье привлекло в свой бюджет почти 900 млн гривен от иностранных партнеров и городов-побратимов.

