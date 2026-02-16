Харченко розповіла про програму підтримки української мови в Запоріжжі

Регіна Харченко. Фото: facebook.com/ReginaHarchenko21

Запоріжжя стало останньою громадою в Україні, яка затвердила програму підтримки та функціонування української мови як державної. Відповідне рішення міська рада ухвалила у 2024 році.

Про це в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Насті Рейн повідомила в.о. міського голови Регіна Харченко.

Збереження української мови в Запоріжжі

За словами Харченко, з моменту призначення на посаду її головною метою є збереження української ідентичності міста. Одним із перших результатів реалізації програми стала підтримка місцевих авторів — коштом міського бюджету вперше за роки незалежності видали 11 книг запорізьких письменників.

"Коли я прийшла на посаду, я писала, що моє завдання — зберегти українське Запоріжжя. 2024 року місто Запоріжжя стало останньою громадою, яка підтримала програму підтримки та функціонування української мови як державної, хоча закон зобов'язував це зробити з 2019 року. Попередні очільники казали, що ця програма не на часі. За допомогою цієї програми минулого року ми видали 11 книжок запорізьких авторів, і це вперше з 1991 року", — зазначила Харченко.

