Хаос и свобода — что за картина висела на встрече Украины и США

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 01:04
На встрече Зеленского и США в Берлине висела картина Der 9 November
Встреча делегаций Украины и США и картина на фоне. Фото: Facebook Владимира Зеленского

В воскресенье, 14 декабря, в Берлине состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с делегацией США. В кабинете, где проходили переговоры, на стене висела картина "Der 9. November". 

Новини.LIVE поинтересовались, что символизирует эта картина в кабинете канцлера Германии.

Что известно о картине "Der 9. November"

Федеральное канцлерство в Берлине — это не только политическая штаб-квартира Германии, но и условное выставочное пространство, где хранятся работы из Федеральной художественной коллекции.

Именно оттуда происходит "Der 9. November" (1989) — картина немецкого художника Hans-Peter Ziimer (1936-1992), которая неоднократно попадала в кадр во время встречи Украины и США. Она привлекла внимание своим необычным, напряженным образом.

Переговори України та США в Берліні - в кабінеті висіла картина "Der 9. November"
"Der 9. November" в кабинете федерального канцлерства. Фото: Новости.LIVE

Журналисты Новини.LIVE узнали, что эта картина посвящена 9 ноября 1989 года — дню падения Берлинской стены. На полотне легко узнать Бранденбургские ворота — главный символ Берлина и эпицентр событий той ночи. А перед ними изображена масса деформированных и маскообразных лиц — обобщенный образ общества в момент радикального исторического перелома.

Гротескная, экспрессивная манера воспроизводит хаос, напряжение и противоречивость свободы. В символическом смысле произведение воспринимается как переломный момент, когда обычные люди внезапно становятся участниками великой истории, а свобода приходит не как покой, а как сильное и тревожное переживание.

Напомним, что 14 декабря в кабинете федерального канцлерства прошла встреча между представителями США и Украины. Владимир Зеленский вместе со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом продолжил обсуждать мирный план.

Также мы писали, что после встречи Уиткофф сделал в соцсетях сообщение. Он заявил, что был достигнут значительный прогресс.

Германия искусство Берлин художники картина мирные переговоры
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
