На зустрічі Зеленського і США в Берліні висіла картина Der 9 November

Зустріч делегацій України та США і картина на фоні. Фото: Facebook Володимира Зеленського

У неділю, 14 грудня, в Берліні відбулась зустріч президента України Володимира Зеленського з делегацією США. У кабінеті, де проходили переговори, на стіні висіла картина "Der 9. November".

Новини.LIVE поцікавились, що символізує ця картина у кабінеті канцлера Німеччини.

Що відомо про картину "Der 9. November"

Федеральне канцлерство в Берліні — це не лише політична штаб-квартира Німеччини, а й умовний виставковий простір, де зберігається роботи з Федеральної художньої колекції.

Саме звідти походить "Der 9. November" (1989) — картина німецького художника Hans-Peter Ziimer (1936-1992), яка неодноразово потрапляла в кадр під час зустрічі України та США. Вона привернула увагу своїм незвичним, напруженим образом.

"Der 9. November" у кабінеті федерального канцлерства. Фото: Новини.LIVE

Журналісти Новини.LIVE дізналися, що ця картина присвячена 9 листопада 1989 року — дню падіння Берлінського муру. На полотні легко впізнати Бранденбурзькі ворота — головний символ Берліна та епіцентр подій тієї ночі. А перед ними зображено масу деформованих та маскоподібних обличь — узагальнений образ суспільства в момент радикального історичного перелому.

Гротескна, експресивна манера відтворює хаос, напругу й суперечливість свободи. У символічному сенсі твір сприймається як переломний момент, коли звичайні люди раптово стають учасниками великої історії, а свобода приходить не як спокій, а як сильне й тривожне переживання.

Нагадаємо, що 14 грудня у кабінеті федерального канцлерства пройшла зустріч між представниками США та України. Володимир Зеленський разом зі спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом продовжив обговорювати мирний план.

Також ми писали, що після зустрічі Віткофф зробив у соцмережах допис. Він заявив, що було досягнуто значного прогресу.