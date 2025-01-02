Министерство финансов США стало жертвой атаки китайских хакеров, заявляют в Вашингтоне

Хакеры Китая. Иллюстративное изображение: pexels.com

Против офиса Министерства финансов США, отвечающего за введение и управление экономическими санкциями, была проведена хакерская атака. Официальные лица США считают, что это была атака китайских хакеров.

Об этом сообщает Washington Post, ссылаясь на официальных лиц США.

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Согласно информации источников, этот офис считается одним из важнейших инструментов национальной безопасности США. Кроме того, злоумышленники также пытались получить доступ к Офису контроля за иностранными активами (OFAC) и Офису министра финансов.

Эксперты считают, что такая деятельность может свидетельствовать о стремлении Китая получить разведывательную информацию о США, их экономических стратегиях и планах применения санкций. Основным объектом интереса хакеров, вероятно, являлись китайские компании, которые могут быть подвергнуты финансовым санкциям со стороны Соединенных Штатов.

Следствием атаки стал компрометированный доступ к Офису финансовых исследований Министерства финансов. По данным Министерства, все документы, к которым получили доступ хакеры, были незасекреченными, и нет оснований полагать, что злоумышленники сохраняют доступ к системам министерства.

Официальные лица с китайской стороны отвергли обвинения, заявив, что Китай всегда выступает против любых форм хакерских атак.

Ранее мы сообщали, что, несмотря на атаку российских хакеров на государственные реестры и базы данных Украины, потеря персональных данных не произошла. При этом следует учитывать, что это действительно была очень мощная атака, которой раньше не наблюдалось.

А еще ряд французских городских и региональных интернет-ресурсов стал недоступным из-за хакерских атак. Среди пострадавших — сайты Марселя, Тарба и департамента Верхняя Гаронна.