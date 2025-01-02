Министерство финансов США стало жертвой атаки китайских хакеров, заявляют в Вашингтоне

Хакеры Китая взломали Минфин США — что они там искали
Против офиса Министерства финансов США, отвечающего за введение и управление экономическими санкциями, была проведена хакерская атака. Официальные лица США считают, что это была атака китайских хакеров.
Об этом сообщает Washington Post, ссылаясь на официальных лиц США.
Почему хакеры КНР нацелились именно на Министерство финансов
Согласно информации источников, этот офис считается одним из важнейших инструментов национальной безопасности США. Кроме того, злоумышленники также пытались получить доступ к Офису контроля за иностранными активами (OFAC) и Офису министра финансов.
Эксперты считают, что такая деятельность может свидетельствовать о стремлении Китая получить разведывательную информацию о США, их экономических стратегиях и планах применения санкций. Основным объектом интереса хакеров, вероятно, являлись китайские компании, которые могут быть подвергнуты финансовым санкциям со стороны Соединенных Штатов.
Следствием атаки стал компрометированный доступ к Офису финансовых исследований Министерства финансов. По данным Министерства, все документы, к которым получили доступ хакеры, были незасекреченными, и нет оснований полагать, что злоумышленники сохраняют доступ к системам министерства.
Официальные лица с китайской стороны отвергли обвинения, заявив, что Китай всегда выступает против любых форм хакерских атак.
Ранее мы сообщали, что, несмотря на атаку российских хакеров на государственные реестры и базы данных Украины, потеря персональных данных не произошла. При этом следует учитывать, что это действительно была очень мощная атака, которой раньше не наблюдалось.
А еще ряд французских городских и региональных интернет-ресурсов стал недоступным из-за хакерских атак. Среди пострадавших — сайты Марселя, Тарба и департамента Верхняя Гаронна.
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