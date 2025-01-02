Міністерство фінансів США стало жертвою атаки китайських хакерів, заявляють у Вашингтоні

Хакери Китаю. Ілюстративне зображення: pexels.com

Проти офісу Міністерства фінансів США, який відповідає за введення та управління економічними санкціями, була проведена хакерська атака. Офіційні особи США вважають, що це була атака саме китайських хакерів.

Про це повідомляє Washington Post, посилаючись на офіційних осіб США.

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Згідно з інформацією джерел видання, цей офіс вважається одним з найважливіших інструментів національної безпеки США. Крім того, зловмисники також намагалися отримати доступ до Офісу контролю за іноземними активами (OFAC) та до Офісу міністра фінансів.

Експерти вважають, що така діяльність може свідчити про прагнення Китаю отримати розвідувальну інформацію про США, їхні економічні стратегії та плани щодо застосування санкцій. Основним об’єктом інтересу хакерів, ймовірно, були китайські компанії, які можуть бути піддані фінансовим санкціям з боку Сполучених Штатів.

Наслідком атаки також став компрометований доступ до Офісу фінансових досліджень Міністерства фінансів. За даними Міністерства, всі документи, до яких отримали доступ хакери, були незасекреченими, і немає підстав вважати, що зловмисники зберігають доступ до систем міністерства.

Офіційні особи з китайської сторони відкинули звинувачення, заявивши, що Китай завжди виступає проти будь-яких форм хакерських атак.

Раніше ми повідомляли, що, попри атаку російських хакерів на державні реєстри та бази даних України втрата персональних даних не відбулась. При цьому варто враховувати, що це дійсно була дуже потужна атака, які раніше не спостерігалися.

А ще низка французьких міських та регіональних інтернет-ресурсів стала недоступною через атаки хакерів. Серед постраждалих — сайти Марселя, Тарба та департаменту Верхня Гаронна.