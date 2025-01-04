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Хакеры ГУР атаковали стратегическую компанию РФ — какой исход

4 января 2025 15:48
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Хакерская атака на Россию — киберспециалисты своеобразно поздравили Буданова с днем рождения
Хакер за компьютерами. Фото: Freepik
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Украинские хакеры совершили кибератаку на российскую компанию "РегионТрансСервис". Она занимается обслуживанием железнодорожных грузовых перевозок, в частности для армии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины (ГУР).

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Детали хакерской атаки

По информации источников, операция была осуществлена в день рождения руководителя ГУР Кирилла Буданова.

Отмечается, что "РегионТрансСервис" является одной из ключевых компаний, обслуживающей грузовые вагоны для российской железной дороги, в частности для армии РФ.

Вследствие кибератаки 4 января были уничтожены все серверы компании, а также выведены из строя 211 рабочих станций и стерты бэкапы. Всего под удар попали 78 серверов.

Напомним, 4 января свой день рождения празднует генерал-лейтенант, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Он является одним из ключевых деятелей современной военной истории Украины, отмечен званием Героя Украины и многочисленными наградами, в частности орденом "За мужество".

Ранее руководитель украинской разведки спрогнозировал, что в следующем году украинцев ожидает "много хороших событий".

разведка кибератака хакеры Кирилл Буданов ГУР Россия

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