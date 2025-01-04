Хакерська атака на Росію — кіберфахівці своєрідно привітали Буданова з днем народження

Хакер за комп'ютерами. Фото: Freepik

Українські хакери здійснили кібератаку на російську компанію "РегіонТрансСервіс". Вона займається обслуговуванням залізничних вантажних перевезень, зокрема для армії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України (ГУР).

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Деталі хакерської атаки

За інформацією джерел, операція була здійснена в день народження керівника ГУР Кирила Буданова.

Зазначається, що "РегіонТрансСервіс" є однією з ключових компаній, що обслуговує вантажні вагони для російської залізниці, зокрема для армії РФ.

Внаслідок кібератаки 4 січня були знищені всі сервери компанії, а також виведені з ладу 211 робочих станцій і стерті бекапи. Загалом під удар потрапили 78 серверів.

Нагадаємо, 4 січня свій день народження святкує генерал-лейтенант, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. Він є одним із ключових діячів сучасної військової історії України, відзначений званням Героя України та численними нагородами, зокрема орденом "За мужність".

Раніше керівник української розвідки спрогнозував, що у 2025 році на українців чекає "багато гарних подій".