Хакерська атака на Росію — кіберфахівці своєрідно привітали Буданова з днем народження

Хакери ГУР атакували стратегічну компанію РФ — які наслідки
Українські хакери здійснили кібератаку на російську компанію "РегіонТрансСервіс". Вона займається обслуговуванням залізничних вантажних перевезень, зокрема для армії РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України (ГУР).
Деталі хакерської атаки
За інформацією джерел, операція була здійснена в день народження керівника ГУР Кирила Буданова.
Зазначається, що "РегіонТрансСервіс" є однією з ключових компаній, що обслуговує вантажні вагони для російської залізниці, зокрема для армії РФ.
Внаслідок кібератаки 4 січня були знищені всі сервери компанії, а також виведені з ладу 211 робочих станцій і стерті бекапи. Загалом під удар потрапили 78 серверів.
Нагадаємо, 4 січня свій день народження святкує генерал-лейтенант, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. Він є одним із ключових діячів сучасної військової історії України, відзначений званням Героя України та численними нагородами, зокрема орденом "За мужність".
Раніше керівник української розвідки спрогнозував, що у 2025 році на українців чекає "багато гарних подій".
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