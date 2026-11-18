Люди обнимаются. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Кембриджский словарь назвал словом 2026 года английское "human", которое переводится как "человек" или "человеческий". Такой выбор связан с глобальными дискуссиями о сущности человека в эпоху стремительного развития искусственного интеллекта. Составители обратили внимание на технологии, которые меняют представления об отличиях между человеком и машиной.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на CNN.

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Почему Кембриджский словарь выбрал слово human

В Кембриджском словаре значение слова "human" объяснили как характеристику человека, которому присущи определенные качества, недостатки и чувства. Его определение звучит так: "тот, кому присущи человеческие качества, недостатки и чувства, в отличие от богов, животных или машин".

Объясняя свой выбор, составители отметили, что этот год прошел под знаком глобальных дискуссий о человеческой сущности. По их мнению, развитие технологий все больше размывает грань между человеком и машиной.

Отдельно в словаре обратили внимание на распространение технологии дипфейков. Она позволяет с помощью искусственного интеллекта имитировать внешность и голос людей.

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Лексикограф Кембриджского словаря Колин Макинтош подчеркнул, что развитие искусственного интеллекта влияет на само понимание человеческой сущности. Он объяснил, как меняется употребление слова "человек" и почему оно приобретает особое значение в контексте противопоставления человеческого и искусственного:

"Традиционно определение слова "человек" отличало нас от богов, животных, а в последнее время — и от машин. Недавнее распространение таких словосочетаний, как "созданное человеком", подчеркивает, что это слово теперь используется для обозначения творений или качеств людей в противовес искусственному интеллекту. Именно этот возрожденный интерес к идее человеческой сущности стал отражением духа времени".

Какие новые слова добавили в Кембриджский словарь

Помимо слова года, Кембриджский словарь отметил новые слова и понятия, которые были добавлены в него в этом году. Одно из них — "air jail", что переводится как "воздушная тюрьма".

Этот термин обозначает метод дрессировки животных, в частности собак. Речь идет о случаях, когда из-за агрессивного или иного нежелательного поведения животное на некоторое время поднимают над землей.

В словарь также вошло словосочетание "aura farming". Оно описывает деятельность, направленную на демонстрацию личных качеств, которые другие люди считают привлекательными и интересными.

Еще один новый термин — "looksmaxxing". Он означает стремление сделать свою внешность как можно более привлекательной. Это понятие распространяется в социальных сетях, в частности среди молодых мужчин.

Скриншот сообщения Кембриджского словаря/Facebook

Новини.LIVE писали, что британский словарь Collins назвал словом 2026 года "моггинг" (mogging) — молодежный сленг, означающий превосходство над другими по внешности, харизме, уверенности или статусу. За год частота его использования выросла на 210%, а сам термин распространился за пределы интернета среди поколений Z и Альфа. В список заметных слов года также вошли ghost jobs, friendslop, carspreading и P(doom).

Новини.LIVE сообщали, что по версии словаря "Мислово" словом 2024 года в Украине стала "бусификация" — ироничный термин, обозначающий принудительную доставку мужчин призывного возраста в ТЦК на микроавтобусах. Он возник во время всеобщей мобилизации после начала полномасштабного вторжения России. Среди других претендентов на это звание были "СЗЧ", "Курская операция", "усталость", "переговоры", "МСЭК", "популизм", "Магура", "лалохезия" и "квадроберы".