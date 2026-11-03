Поколение зумеров. Иллюстративное фото: Reuters

Британский словарь Collins назвал словом 2026 года "моггинг" (mogging) — это популярный среди молодежи интернет-термин, означающий превосходство над другими людьми. Частота использования слова за год выросла на 210%, а само слово вышло за пределы интернет-сообществ и стало частью повседневного общения поколений Z и Альфа.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Collins Dictionary.

Реклама

Что означает моггинг и откуда произошло слово

Термин "моггинг" используют, когда человек настолько превосходит других внешностью, уверенностью, харизмой или статусом, что они выглядят менее привлекательными или успешными на его фоне.

Изначально слово связывали с аббревиатурой AMOG — Alpha Male of the Group, что переводится как "альфа-самец группы". Примерно в 2016 году оно распространилось среди бодибилдеров, где обозначало физически самого сильного мужчину.

Впоследствии термин переняли пользователи социальных сетей. Теперь им можно описать не только внешность, но и удачный образ, достижения, фотографию или даже превосходство одной видеоигры над другой.

Читайте также:

Управляющий директор Collins Алекс Бикрофт объяснил, что популярность моггинга демонстрирует влияние молодых поколений на развитие языка.

"Каждое поколение оставляет свой след в языке", — отметил Бикрофт.

По словам Бикрофта, представители поколений Z и Альфа превратили слово в шутливый сленг, который часто используют с иронией.

В список самых заметных слов 2026 года также вошли ghost jobs — вакансии, которые работодатели публикуют без намерения нанимать сотрудников, и friendslop — малобюджетные независимые видеоигры для совместного прохождения с друзьями.

Среди других терминов — carspreading, описывающий тенденцию производителей выпускать все более крупные автомобили, и P(doom) — оценка вероятности катастрофических последствий развития искусственного интеллекта.

Отметим, что для определения слова года специалисты Collins анализируют языковую базу объемом 27 миллиардов слов, в частности материалы из социальных сетей.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что в Германии зумеры вышли на протесты против политики канцлера Фридриха Мерца. Акции охватили более 30 городов, а в Берлине собрались около пяти тысяч человек. Демонстранты требовали более доступного образования, социальной защиты и сокращения военных расходов.

Также Новини.LIVE писал, что среди зумеров набирает популярность карьерный минимализм. Молодые работники все чаще выбирают стабильный заработок вместо руководящих должностей. Согласно исследованию Glassdoor, 68% представителей поколения Z готовы отказаться от повышения.