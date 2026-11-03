Моггинг стал словом года: почему он популярен среди зуммеров
Британский словарь Collins назвал словом 2026 года "моггинг" (mogging) — это популярный среди молодежи интернет-термин, означающий превосходство над другими людьми. Частота использования слова за год выросла на 210%, а само слово вышло за пределы интернет-сообществ и стало частью повседневного общения поколений Z и Альфа.
Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Collins Dictionary.
Что означает моггинг и откуда произошло слово
Термин "моггинг" используют, когда человек настолько превосходит других внешностью, уверенностью, харизмой или статусом, что они выглядят менее привлекательными или успешными на его фоне.
Изначально слово связывали с аббревиатурой AMOG — Alpha Male of the Group, что переводится как "альфа-самец группы". Примерно в 2016 году оно распространилось среди бодибилдеров, где обозначало физически самого сильного мужчину.
Впоследствии термин переняли пользователи социальных сетей. Теперь им можно описать не только внешность, но и удачный образ, достижения, фотографию или даже превосходство одной видеоигры над другой.
Управляющий директор Collins Алекс Бикрофт объяснил, что популярность моггинга демонстрирует влияние молодых поколений на развитие языка.
"Каждое поколение оставляет свой след в языке", — отметил Бикрофт.
По словам Бикрофта, представители поколений Z и Альфа превратили слово в шутливый сленг, который часто используют с иронией.
В список самых заметных слов 2026 года также вошли ghost jobs — вакансии, которые работодатели публикуют без намерения нанимать сотрудников, и friendslop — малобюджетные независимые видеоигры для совместного прохождения с друзьями.
Среди других терминов — carspreading, описывающий тенденцию производителей выпускать все более крупные автомобили, и P(doom) — оценка вероятности катастрофических последствий развития искусственного интеллекта.
Отметим, что для определения слова года специалисты Collins анализируют языковую базу объемом 27 миллиардов слов, в частности материалы из социальных сетей.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что в Германии зумеры вышли на протесты против политики канцлера Фридриха Мерца. Акции охватили более 30 городов, а в Берлине собрались около пяти тысяч человек. Демонстранты требовали более доступного образования, социальной защиты и сокращения военных расходов.
Также Новини.LIVE писал, что среди зумеров набирает популярность карьерный минимализм. Молодые работники все чаще выбирают стабильный заработок вместо руководящих должностей. Согласно исследованию Glassdoor, 68% представителей поколения Z готовы отказаться от повышения.